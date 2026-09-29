WWE-Show endet mit Schock-Inszenierung

Die aktuelle Ausgabe von Monday Night RAW endet mit einer Auto-Attacke auf Jacob Fatu von der Bloodline. Die Fahrerin erweist sich als neues Mitglied der rivalisierenden Gruppierung The 946.

Die Gruppierung The 946 ist ein neues Machtzentrum bei WWE – bei der aktuellen Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW hat die Wrestling-Liga es einmal mehr unterstrichen.

Am Ende des Sendung offenbarte sich ein neues Mitglied des Bündnisses um den früheren AEW-Star Royce Keys (ehemals: Powerhouse Hobbs) – das sogleich der Bloodline um World Champion Roman Reigns einen empfindlichen Schlag versetzte: Es fuhr Reigns‘ rechte Hand Jacob Fatu mit einem Auto an.

WWE RAW: Jaida Parker verstärkt The 946

Im Zentrum der Show, die mit einem Tribut für den verstorbenen Ben Satterley (Neville, Pac) begann, stand die fortlaufende Fehde zwischen The 946 (Postleitzahl von Keys‘ Heimat Oakland) und der Bloodline, die sich am Ende in einer großen Prügelei auf den Arenaparkplatz verlagerte.

Plötzlich wurde Fatu dort von einem Auto erfasst, als dessen Fahrerin sich die bisher im Aufbaukader NXT aktive Jaida Parker entpuppte. Parker, schon zuvor zu sehen, weil sie einen „Termin“ mit RAW-General-Manager Adam Pearce hatte, gab sich zunächst geschockt und tat, als ob es ein Versehen gewesen wäre. Letztlich jedoch verdüsterte sich ihre Miene.

JACOB FATU HAS BEEN RUN OVER BY A CAR 🤯🤯



WHAT HAS MS. PARKER DONE!?!?!?!?! pic.twitter.com/HfoU2uRZBN — WWE (@WWE) September 29, 2026

Sie wandte sich an Keys und erklärte: „Niemand ist hier mehr sicher.“ Parker und Keys verließen den Ort des Geschehens gemeinsam. Das Bündnis zwischen Keys und Parkers ebenfalls von NXT hochgezogenen Weggefährten OTM (Lucien Price und Bronco Nima) ist nun ein Quartett.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.