Zum ersten Mal in der Geschichte von All Elite Wrestling setzt die Liga ein Leitermatch um den World Title an - was haben ^World Champion Will Ospreay und Herausforderer MJF vor?

Schon seit einer Woche ist klar, wer das letzte große Titelmatch bei All Elite Wrestling im Jahr 2026 bestreiten wird – nun ist der Kampf zwischen World Champion Will Ospreay und Ex-Titelträger MJF noch um eine spannende und überraschende Klausel ergänzt worden.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat AEW für den Pay Per-View Worlds End in Minneapolis am 19. Dezember verkündet, dass die neu aufgeflammte Fehde der beiden alten Rivalen in einem Leitermatch gipfeln wird – in dem sowohl der Original-Titelgürtel als auch der individuelle Triple-B-Belt auf dem Spiel stehen, den MJF weiterhin für sich reklamiert.

Die Nachricht wurde in einem Segment verkündet, in dem MJF im Ring stand und Ospreay per Video zugeschaltet war – und gemäß Story ist MJF nicht einverstanden mit der von Ospreay geforderten und der AEW-Führung gewährten Leiterklausel.

@The_MJF is adamant that he did NOT agree to a Ladder Match at #AEWWorldsEnd!



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max! pic.twitter.com/5NqKeeTz3e — All Elite Wrestling (@AEW) November 26, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

MJF war beim vorigen Großevent Full Gear nach längerer Abwesenheit zurückgekehrt und hatte Ospreay nach dessen erfolgreicher Titelverteidigung gegen Kyle Fletcher attackiert.

AEW Dynamite: Seltenes Match für Ospreay und MJF

Das Bemerkenswerte an der Ansetzung: Sowohl für Ospreay als auch für MJF ist es bei AEW das erste Einzelmatch mit der populären „Stipulation“ – und in der bald achtjährigen Geschichte der Liga das erste Leitermatch überhaupt um den World Title.

Beide dürften erfahrungsgemäß den Anspruch haben, etwas Besonderes aus dem historischen Umstand zu machen, das aus der Leitermatch-Inflation der vergangenen Jahrzehnte heraussticht.

DEINE MEINUNG

Abzuwarten bleibt eher nur, ob die beiden sich eher an Old-School-Klassikern wie den Leitermatches von Shawn Michaels gegen Razor Ramon oder Chris Jericho, eher auf Tempo und Stunts gehen wollen oder eine Mischung aus beidem kreieren.

MJF betonte in dem Segment in auffälliger Weise, dass er kein „Stuntman“ wie Ospreay, sondern ein ernstzunehmender „Professional Wrestler“ sei. Der behauptete Gegensatz dürfte das Leitmotiv des Duells werden.