WWE-Rivale AEW enthüllt deutschen Wrestling-Hammer!

All Elite Wrestling sendet bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite ein Promo-Video, das auf das nahende Debüt des deutsch-russischen Ex-WWE-Stars Ilja Dragunov hindeutet.

Im vergangenen Jahr schrieb er Geschichte als erster deutscher Wrestler, der im WWE-Hauptkader einen großen Titel gewann – nun versetzt er die Fans des Konkurrenten All Elite Wrestling in frohe Erwartung.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat die Liga von Tony Khan de facto die Gerüchte bestätigt, dass Ilja Dragunov bei AEW angeheuert hat. Die Promotion sendete einen Clip, in dem ein Mann im Rhythmus eines Metronoms dirigierende Bewegungen macht. Sein Gesicht ist zwar nicht zu sehen, aber für Fans ist der „Unbesiegbar Zar“ leicht zu identifizieren.

Das Debüt des Deutschrussen steht offensichtlich unmittelbar bevor – womöglich schon beim Großevent WrestleDream am Wochenende.

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Ilja Dragunov verließ WWE nach sieben Jahren

Der in Moskau geborene und in Dresden aufgewachsene Dragunov – bürgerlich: Ilja Rukober – wurde im Januar 2019 von WWE verpflichtet, nachdem er zuvor in der deutschen und europäischen Szene mit seinen intensiven und emotional mitreißenden Matches nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hatte. (Ilja Dragunov im SPORT1-Interview über seine schwierige Kindheit: „Das, was ich im Ring darstelle, ist etwas sehr Reales“)

Der „Unbesiegbar Zar“ etablierte sich bei WWE im mittlerweile abgeschafften Europakader NXT UK und später im US-Aufbaukader NXT. Er führte beide Shows als Champion an, unbestrittenes Highlight war seine schon in Europa gestartete Rivalität mit dem späteren World Champion Gunther (damals: Walter). Die beiden lieferten sich zwei herausragende Duelle um den NXT-UK-Titel, die von Kritikerpapst Dave Meltzer mit dem begehrten Fünf-Sterne-Rating prämiert wurden.

WWE-Legende Shawn Michaels, bei NXT Dragunovs Lehrmeister, hatte schon 2023 im Gespräch mit SPORT1 unterstrichen, wie hoch seine Wertschätzung für Dragunov ist: „Er ist unglaublich begabt – und auf unglaubliche Weise einzigartig.“

Im vergangenen Herbst gewann der 2024 von einem Kreuzbandriss zurückgeworfene Dragunov seinen ersten Hauptkader-Gürtel, er nahm Sami Zayn den traditionsreichen US Title ab.

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Bei AEW wirkt er gut aufgehoben

Im Sommer ließ Dragunov trotzdem und für manche überraschend seinen WWE-Vertrag auslaufen – seine langfristigen Perspektiven bei WWE waren unter Fans aber schon vor einiger Zeit Gesprächsstoff: Dragunov fehlte in diesem Jahr auf der Hauptcard des Jahreshöhepunkts WrestleMania und wurde seitdem nicht mehr eingesetzt – womöglich, weil sich sein Abgang schon andeutete.

Im Kontext seiner Vertragssituation erscheint die damalige Entscheidung nun in einem neuem Licht. Dragunov wurde seit seinem Auftritt in der André the Giant Memorial Battle Royal kurz vor Mania von WWE gar nicht mehr eingesetzt.

Dass es Dragunov nun zu AEW zieht, ist folgerichtig: Er passt ins Beuteschema der Liga von Tony Khan, wo sich der 1,78 Meter große Dragunov mit seinen individuellen Stärken womöglich sogar besser entfalten könnte als bei WWE.

Spannende Möglichkeiten ergeben sich auch durch die Partnerschaften mit den Traditionsligen NJPW in Japan und CMLL in Mexiko, in die Dragunov auch gut hineinpassen würde. Hinzu kommt: AEW-Boss Khan hat mehrfach sein Interesse bekundet, seine Liga mittelfristig nach Deutschland zu bringen. Auch vor diesem Hintergrund dürfte die Personalie Dragunov für ihn interessant sein.