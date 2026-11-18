Kristoffer Eriksen Sundal und Annika Sieff sind ein Paar. Teamkollege Benjamin Östvold hat bereits eine Veränderung beim 25-Jährigen bemerkt.

Liebes-News aus dem Skisprung-Weltcup: Der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal und die Italienerin Annika Sieff sind ein Paar. Das bestätigte der 25-Jährige dem norwegischen Sender TV 2. Auch sein Teamkollege Benjamin Östvold hat offenbar schon bemerkt, dass sich bei Sundal etwas verändert hat.

„Wir haben wohl auf Bali zueinander gefunden, aber angefangen hat es an der Schanze. Das ist sehr schön“, verriet Sundal über die Entstehung der Beziehung.

Besonders macht die Partnerschaft für den Norweger auch die gemeinsame Leidenschaft für den Sport. „Es ist schon etwas Besonderes. Wir reden nicht viel über Skispringen, dafür sind wir nicht zusammen. Wir haben uns auf einer persönlichen Ebene kennengelernt. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass wir uns sehr gut verstehen“, erklärte er.

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Teamkollege macht eine besondere Beobachtung

Dass die Beziehung offenbar auch im Umfeld des norwegischen Teams wahrgenommen wird, zeigte eine Bemerkung von Östvold. Auf die Frage nach Veränderungen bei seinem Teamkollegen antwortete er mit einem Augenzwinkern: „Kristoffer ist anhänglicher geworden.“

Für das Paar steht allerdings eine schwierige Saison bevor. Sieff, die früher in der Nordischen Kombination aktiv war und später zum Skispringen wechselte, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Deshalb wird die Italienerin in diesem Winter keine Wettkämpfe bestreiten können.

Sundal bedauert den Ausfall seiner Partnerin: „Leider kann sie diesen Winter nicht springen. Das ist bitter, aber es gehört zum Sport dazu, so ist das.“

Für den Norweger beginnt unterdessen am Wochenende mit dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer die neue Saison. Sein großes Ziel ist die Ski-WM in Falun.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.