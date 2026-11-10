Nach schwacher Saison: Geiger sieht sich „auf gutem Weg“

Aufwärts mit rotem Ski: Der fünfmalige Weltmeister geht "hochmotiviert" in den Winter.

Nach einer durchwachsenen Olympia-Saison geht Skisprung-Routinier Karl Geiger mit frischem Ehrgeiz in den WM-Winter. „Die letzte Saison war gespickt mit einigen Herausforderungen, von daher gibt es noch einiges zu tun. Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die Herausforderung“, sagt der 33 Jahre alte Oberstdorfer.

Mit Gesamtplatz 28 im Weltcup war Geiger so schlecht platziert wie seit zehn Jahren nicht mehr. In der neuen Saison, die am 20. November in Lillehammer beginnt, soll es für den fünfmaligen Weltmeister trotz leichter Rückschläge in der Vorbereitung wieder aufwärtsgehen. „Ich hatte im Sommer mit ein paar körperlichen Herausforderungen zu kämpfen. Grundsätzlich bin ich aber guter Dinge, auf einem guten Weg und sehr motiviert für die kommende Wintersaison“, sagt Geiger.

Zumindest optisch hat sich beim Allgäuer etwas verändert: Nach vielen Jahren mit einem gelben Ski springt er nun mit einem roten Produkt der Unternehmensgruppe Fischer. „Für mich funktioniert der Ski sehr gut. Ich finde es außerdem super, dass man ein Zeichen nach außen setzt und etwas anderes hat“, sagt Geiger. „Somit kann ich mich auch wieder aufs Wesentliche konzentrieren.“