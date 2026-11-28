Der Sieg in Hinzenbach geht an Lokalmatadorin Lisa Fettner, die Topfavoritin Nika Prevc (Slowenien) noch auf Rang zwei verweist.

Skispringerin Luisa Görlich ist nach drei Kreuzbandrissen zurück in der Weltspitze. Die 27-Jährige flog am Samstag beim Weltcup in Hinzenbach als beste Deutsche auf Rang sechs, es war das beste Ergebnis ihrer Karriere. Der Sieg auf der kleinen Schanze in Österreich ging an Lokalmatadorin Lisa Fettner, die Topfavoritin Nika Prevc (Slowenien) noch auf Rang zwei verwies.

Görlich kam auf 88,0 und 85,5 m und 224,7 Punkte, zum Podest fehlten umgerechnet keine vier Meter. Die Mannschafts-Weltmeisterin von 2023 war im Februar 2025 bei der WM in Trondheim schwer gestürzt, schon 2018 und 2024 hatte sie jeweils einen Kreuzbandriss erlitten.

Freitag verpasst die Top zehn

Agnes Reisch (84,5+87,5/219,8) verbuchte als Achte ihr bestes Ergebnis der noch jungen Saison. Selina Freitag, 2025 zweimal Zweite in Hinzenbach, musste sich dagegen mit Rang zwölf begnügen. Für eine Überraschung sorgte die kurzfristig nachnominierte Anna-Fay Scharfenberg, die 20-Jährige holte als 16. die ersten Weltcuppunkte ihrer Karriere. Alvine Holz (37.) und Juliane Seyfarth (39.) verpassten den zweiten Durchgang.

Ganz oben stand Lisa Fettner, die ihre ersten beiden Weltcupsiege Anfang des Jahres noch unter ihrem Mädchennamen Eder gefeiert hatte. Anschließend hatte sie zunächst überraschend ihre Karriere beendet, später aber den Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Im Oktober heiratete sie dann den ehemaligen Skispringer Manuel Fettner. Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen komplettierte am Samstag das Podest.