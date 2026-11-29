Olympiasieger Philipp Raimund verpasst dagegen wie am Samstag den zweiten Durchgang.

Pius Paschke hat den kriselnden deutschen Skispringern die erste Top-10-Platzierung unter dem neuen Bundestrainer Andreas Mitter beschert. Während Olympiasieger Philipp Raimund als 33. wie am Samstag den zweiten Durchgang verpasste, sorgte der 36 Jahre alte Paschke auf Platz fünf für einen Lichtblick. Den dritten Sieg im vierten Springen holte in Kuusamo der Österreicher Stephan Embacher.

Neben Paschke, zur Halbzeit noch auf Rang sechs, schaffte es nur Andreas Wellinger (24.) in den zweiten Durchgang. Mit der Entscheidung hatten die DSV-Adler aber erneut nichts zu tun. Wie Raimund, der schon nach 124,5 m landete, blieb auch Felix Hoffmann (40.) ohne Punkte.

Entsprechend groß war die Ratlosigkeit. „Wenn ich die anderen sehe – die fliegen mehr mit dem Körper, wir mit dem Ski. Wie sie es hinbekommen, weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht ganz, wo das Problem liegt“, sagte Raimund, der am Samstag ebenfalls nur den 33. Platz belegt hatte, in der ARD.

Paschke flog auf 142,5 und 135,5 m und lag umgerechnet sogar nur drei Meter hinter dem Podest. Dort stand Embacher (138,5+138,0 m/269,4 Punkte) vor Isak Andreas Langmo (Norwegen/266,4) und Jan Hörl (Österreich/262,4). Der Slowene Domen Prevc, Überflieger der vergangenen Saison, wartet nach Rang neun weiter auf seinen ersten Podestplatz des Winters.

Die Youngster Ben Bayer (54.) und Max Unglaube (60.) scheiterten in der Qualifikation. Gut möglich, dass am kommenden Wochenende Routinier Karl Geiger ins Team zurückkehrt, der Oberstdorfer hatte den Saisonstart wegen Trainingsrückstands verpasst.