Babyglück! Skispringerin Opseth setzt WM-Saison aus

Silje Opseth ist schwanger und setzt die WM-Saison aus. Die norwegische Skispringerin plant nach der Geburt ihre Rückkehr.

Silje Opseth wird in der bevorstehenden WM-Saison nicht in der Schanze zu sehen sein. Die norwegische Skispringerin ist schwanger, wie der norwegische Skiverband am Montag bestätigte.

„Für alle, die Silje kennen, ist diese Nachricht eine große Freude. Über viele Jahre war sie ein wichtiger Teil der Nationalmannschaft – mit ihren Leistungen in der Schanze ebenso wie als Teamkollegin, Vorbild und Botschafterin des Skispringens. Nun wartet eine Zeit mit anderen Prioritäten, Erwartungen und Erlebnissen.“

Opseth will nach Schwangerschaft zurückkehren

Die 27-Jährige hatte im Sommer Grand Prix in Wisła mit Rang zwei und drei noch starke Resultate abgeliefert. Ihre Schwangerschaft bedeute jedoch nicht das Ende ihrer Karriere, betonte Skisprung-Chef Jan-Erik Aalbu: „Auch wenn die kommende Saison anders wird, macht Silje deutlich, dass dies nicht das Ende ihrer Karriere bedeutet. Ihr Ziel ist es, nach der Geburt zum Skispringen zurückzukehren, und sie hat schon neue Ziele in der Schanze im Blick.“

Opseth soll trotz ihrer Wettkampfpause in die Arbeit des Teams eingebunden bleiben. „Ihre Erfahrung, ihr Engagement und ihre Rolle in der Gruppe machen sie zu einer wichtigen Ressource – auch in der Phase, in der der Wettkampfanzug gegen andere Aufgaben und Freuden getauscht wird“, erklärte Aalbu.

Der Funktionär ergänzte: „Das ist zuallererst eine fantastische Nachricht für Silje und ihre Familie. Zugleich ist es eine Erinnerung daran, dass das Leben aus mehr besteht als Resultaten, Weltcup-Punkten und Wettkämpfen. Manchmal sind die größten Momente jene, die außerhalb der Schanze passieren.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.