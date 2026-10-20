Not-OP bei schwangerer Top-Skispringerin!

Silje Opseth musste wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft notoperiert werden. Nun meldet sich die Skispringerin aus dem Krankenhaus.

Silje Opseth hat wenige Tage nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft eine Notoperation überstanden. Die 27-jährige Norwegerin musste wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus und teilte anschließend ein Foto aus ihrem Krankenbett.

Für die Skispringerin, die in ihrer Karriere sieben Weltcupsiege gefeiert und 29 Podestplätze erreicht hat, wurde aus der emotionalen Woche damit plötzlich eine gesundheitliche Belastungsprobe.

„Eine Blinddarmentzündung stand für 2026 nicht gerade auf meiner Bingo-Karte“, schrieb Opseth bei Instagram. Zugleich gab die dreimalige WM-Medaillengewinnerin Entwarnung: „Dank des norwegischen Gesundheitssystems geht es sowohl dem Knirps als auch mir gut. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um mich auszuruhen und wieder richtig gesund zu werden.“

Operation zwölf Stunden nach Einlieferung

Im Gespräch mit der norwegischen Nachrichtenagentur NTB schilderte Norwegens Skisprung-Sportdirektor Jan-Erik Aalbu, dass Opseth zwölf Stunden nach der Aufnahme ins Krankenhaus operiert worden sei.

„Zum Glück kenne ich meinen Körper sehr gut. Deshalb habe ich schon früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, meinte die Norwegerin. Die Operation verlief ohne Komplikationen, nun steht für sie die vollständige Genesung im Mittelpunkt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Opseth ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und zugleich ihre Weltcupsaison abgesagt. Ein Karriereende ist damit nicht verbunden: Der norwegische Verband betonte bereits, dass die Springerin nach ihrer Babypause wieder auf die Schanze zurückkehren will. Nach dem Eingriff richtet sich ihr Fokus zunächst jedoch ganz auf die Erholung und die Schwangerschaft.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.