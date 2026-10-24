Die deutsche Hoffnungsträgerin zeigt im ersten Lauf auf dem Rettenbachgletscher eine starke Leistung.

Ski-Königin Mikaela Shiffrin ist zum Auftakt des alpinen Weltcups einmal mehr die Gejagte. Die Gesamtweltcupsiegerin aus den USA geht beim traditionellen Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher hoch über dem österreichischen Sölden als Führende in den zweiten Durchgang (ab 13.30).

Knapp hinter ihr folgt die Schwedin Sara Hector (+0,14), Dritte ist zunächst die Schweizerin Camille Rast (+0,37).

Eine starke Leistung in ihrer bislang schwächsten Disziplin zeigte Emma Aicher. Die zweifache Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele liegt im Zwischenklassement auf Rang neun (+1,25). Im Riesenslalom hat sich die 22-Jährige bislang erst zweimal unter den ersten zehn platzieren können.

Respektabel schlug sich Kira Weidle-Winkelmann bei ihrem erst zweiten Weltcup-Start im Riesenslalom (+1,93). Die Abfahrtsspezialistin lag noch vor Lena Dürr (+2,17), der der in Sölden bekannt tückische Steilhang misslang.