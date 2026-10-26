Plancker neuer FIS-Renndirektor

Der Italiener folgt auf Markus Waldner.

Raimund Plancker beaufsichtigt als neuer Renndirektor des Ski- und Snowboard-Weltverbandes FIS künftig die Weltcup-Events der Skirennläufer. Der Italiener aus Gröden in Südtirol folgt zum 1. November auf Markus Waldner, der sich aus freien Stücken aus dem Amt zurückgezogen hatte. Seinen ersten Einsatz in der neuen Rolle wird Plancker beim Slalom im finnischen Levi am 15. November haben.

Bisher war der frühere Trainer von Skigrößen wie Dominik Paris stellvertretender Renndirektor, ein Nachfolger für diese Position wird laut FIS nun gesucht. Der Österreicher Hannes Trinkl bleibt unter Plancker für den Speed-Bereich, Janez Hladnik aus Slowenien für die technischen Wettbewerbe zuständig.

FIS-Direktor Janne Leskinen sprach von einer „exzellenten Lösung“ und würdigte Plancker als „eine der sachkundigsten und angesehensten Stimmen im gesamten alpinen Skisport“. Der neue Mann geht seine Aufgabe mit „Stolz“ an, wie er versicherte, und versprach, er werde „mit einem unglaublichen Team an Profis hart arbeiten“.