Personalbeben im Ski-Zirkus vor dem Weltcupstart

Markus Waldner tritt nach zwölf Jahren als FIS-Renndirektor der Männer zurück. Peter Gerdol übernimmt zunächst beide Weltcup-Serien.

Markus Waldner sorgt unmittelbar vor dem Start des alpinen Ski-Weltcups für ein Personalbeben. Der bisherige Chef-Renndirektor der FIS bei den Männern gibt sein Amt nach zwölf Jahren ab und zwingt den Weltverband zur schnellen Suche nach einem Nachfolger. Der 63-Jährige will die Übergabe in der Saison 2026/27 noch begleiten, bevor er eine neue Aufgabe innerhalb der FIS übernehmen soll.

Als Grund nannte der Brixner den über Jahre angewachsenen Druck, dem er sich nicht mehr länger mit vollem Einsatz stellen könne. „Das ist keine Entscheidung, die ich leichtfertig treffe. Für das Alpinskifahren auf höchstem Niveau verantwortlich zu sein, ist ein Privileg, aber es ist auch eine Position, die enormen Druck mit sich bringt“, führte Waldner aus. Nun habe er das Gefühl, „nicht die Energie und die Einstellung zu haben, um eine weitere volle Saison durchzustehen“.

Alpin-Direktor Janne Leskinen bedauert die Entscheidung von Waldner. „In den letzten zwölf Jahren in dieser Rolle war Markus ein wahrer Bezugspunkt für den alpinen Skisport und die starke Präsenz von FIS vor Ort. Das hat einen unermesslichen Wert“, wird der Finne in der offiziellen FIS-Meldung zitiert. Umso wertvoller sei es, dass der erfahrene Renndirektor „die nächsten Schritte des Übergangs an unserer Seite“ betreuen werde und „hoffentlich darüber hinaus eine neue Rolle“ einnehmen werde.

Ski Alpin: Gerdol leitet zunächst beide Weltcup-Serien

Für den ersten Teil der Saison bündelt die FIS die sportliche Leitung bei Peter Gerdol. Der Chef-Renndirektor der Frauen wird vorübergehend auch die Rennen der Männer beaufsichtigen. Damit liegt die Verantwortung für beide Weltcup-Serien zunächst beim Italiener. Eine dauerhafte Lösung für Waldners Nachfolge hat der Verband noch nicht präsentiert. Details zum Auswahlverfahren nannte die FIS zunächst nicht.

Der alpine Ski-Weltcup startet traditionell Ende Oktober in Sölden. Den Auftakt machen die Damen mit dem Riesenslalom am 24. Oktober, die Herren sind am 25. Oktober in der gleichen Disziplin im Einsatz.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.