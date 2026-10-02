Marcel Hirscher erhält von der FIS eine Wildcard und darf bei einem Weltcup-Comeback mit Startnummer 31 fahren.

Marcel Hirscher hat für einen weiteren Anlauf im alpinen Weltcup grünes Licht erhalten. Der für die Niederlande startende Österreicher bekommt nach einem Beschluss des FIS-Councils eine Wildcard und könnte mit Startnummer 31 in die Rennen gehen.

Damit muss der 37-Jährige weder über unterklassige Wettbewerbe FIS-Punkte sammeln noch sich weit hinten in der Weltcup-Startliste einreihen.

Wildcard erspart Hirscher den Umweg

Die Startnummer ist für den Technik-Spezialisten ein entscheidender Vorteil: Gerade im Riesentorlauf und im Slalom können sich Piste und Sicht im Rennverlauf deutlich verändern. Die FIS-Regularien sehen für Wildcard-Fahrer eine Einreihung als 31. eines Rennens vor; möglich sind maximal 20 Weltcupstarts in der Saison, das Weltcupfinale ausgenommen.

Hirscher hatte bei seinem ersten Comeback nach dem Nationenwechsel nur drei Rennen bestritten, ehe ihn ein Kreuzbandriss im Training erneut stoppte.

Nun arbeitet der achtmalige Gesamtweltcupsieger wieder an seiner Rückkehr. In Ushuaia absolvierte Hirscher zuletzt Schneetraining und schrieb bei Instagram: „Großartig, hier zu sein, zurück im Schnee und ein paar gute Trainingstage zu zeigen.“ Seine Entscheidung über einen tatsächlichen Renneinsatz hängt von den weiteren Trainingsfortschritten ab. Der Weltcup-Auftakt steigt traditionell am 25. Oktober auf dem Gletscher von Sölden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.