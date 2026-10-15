Aleksander Aamodt Kilde reißt sich in Chile die Achillessehne und reist für Untersuchungen nach Innsbruck.

Der nächste schwere Rückschlag für Aleksander Aamodt Kilde: Der norwegische Speed-Spezialist hat sich bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile die Achillessehne gerissen. Der norwegische Skiverband bestätigte die Horrordiagnose.

Kilde reist nun nach Innsbruck zu weiteren medizinischen Untersuchungen und zur Beurteilung der Behandlung durch sein reguläres Ärzteteam.

Damit wird die Rückkehr des Abfahrts- und Super-G-Spezialisten erneut ausgebremst. Der 34-Jährige hatte nach seinem schweren Sturz in Wengen bereits eine lange Reha hinter sich und kämpfte sich zurück ins Schneetraining. Der Verband will weitere Informationen veröffentlichen, sobald Klarheit über die weitere Entwicklung besteht.

Das Saison-Aus dürfte für den Routinier unumgänglich sein. Kilde ist auch deshalb weit über sein Heimatland Norwegen hinaus bekannt, weil er der Partner von Ski-Königin Mikaela Shiffrin ist.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.