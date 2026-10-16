Mikaela Shiffrin stärkt Aleksander Aamodt Kilde nach seinem Achillessehnenriss mit einer emotionalen Liebesbotschaft.

Emotionale Botschaft nach der Schock-Nachricht. Nach der erneuten schweren Verletzung von Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich jetzt Mikaela Shiffrin zu Wort gemeldet.

Nach seinem Achillessehnenriss bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile erhielt der Norweger öffentlichen Zuspruch von seiner Verlobten.

Mikaela Shiffrin leidet mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde Mikaela Shiffrin leidet mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde © IMAGO/GEPA pictures

Die US-Amerikanerin teilte in ihrer Instagram-Story ein zuvor vom norwegischen Skiverband und der FIS veröffentlichtes Video, das Kilde auf der Piste zeigt. Dazu schrieb die 31-Jährige: „Du wirst wieder zurückkommen“ – begleitet von zwei roten Herzen.

Kilde kämpfe sich gerade erst nach schwerer Verletzung zurück

Auch unter einem Instagram-Beitrag der FIS machte Shiffrin ihre Unterstützung für den 34-Jährigen sichtbar. „Ich liebe dich so sehr“, kommentierte sie mit einem Herz. Kilde und Shiffrin sind seit 2021 ein Paar, im April 2024 folgte die Verlobung. Einen Hochzeitstermin haben die beiden bislang nicht öffentlich gemacht.

Für Kilde bedeutet die Verletzung den nächsten Einschnitt nach seinem schweren Sturz in Wengen 2024. Damals zog sich der Speed-Spezialist gravierende Verletzungen am Unterschenkel und an der Schulter zu, musste mehrfach operiert werden und kämpfte anschließend auch mit einer Infektion.

Erst im vergangenen November war der Norweger in den Weltcup zurückgekehrt, ehe er die Saison wegen Rückenproblemen vorzeitig beendete. Nun soll Kilde zu weiteren Untersuchungen und zur Abstimmung der Behandlung nach Innsbruck reisen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.