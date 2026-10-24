Deutscher Ski-Star sorgt für kuriosen TV-Moment

Lena Dürr misslingt der erste Durchgang beim Riesenslalom in Sölden. Beim TV-Interview im Anschluss wird es kurios.

Kurioser TV-Moment beim Auftakt des Ski-Weltcups in Sölden. Auf dem Rettenbachgletscher fiel am Samstagmorgen mit dem ersten Durchgang im Riesenslalom der Startschuss für die Saison 2026/27.

Die Deutsche Lena Dürr zeigte dabei nicht unbedingt ihre beste Leistung. Mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf die nach dem ersten Durchgang auf Rang eins liegende Mikaela Shiffrin kam sie im Ziel an.

Lena Dürr (hier beim Training) wurde in Sölden mit einem ihr unbekannten Ski überrascht Lena Dürr (hier beim Training) wurde in Sölden mit einem ihr unbekannten Ski überrascht © IMAGO/Frank Heinen

Als sie nach ihrem Lauf im ARD-Interview zu ihrer nicht unbedingt geglückten Einfahrt in den Steilhang befragt wurde, begann Dürr zunächst normal mit ihrer Antwort.

Falscher Ski beim TV-Interview

„Ich weiß es gar nicht. Der ganze Steilhang war auf jeden Fall zu hoch und zu rund“, konstatierte die 35-Jährige, ehe sie den in ihrer rechten Hand platzierten Ski bemerkte.

„Was habe ich eigentlich für einen Ski in die Hand bekommen?“, schaute die Deutsche fragend. „Cool“, sagte sie in der Folge lachend und fuhr mit dem Interview fort.

Dürr hatte zwar einen Ski ihres Ausrüsters in der Hand, aber ganz offensichtlich nicht ihren eigenen Rennski. Wer ihr den falschen Ski in die Hand gedrückt hatte, wurde nicht aufgelöst.

Dürr mit eigener Leistung unzufrieden

Von ihrer Leistung zeigte sich Dürr nach dem kuriosen Moment übrigens alles andere als begeistert.

„Ich war zu hoch. Ich habe die Mikaela noch gesehen und habe gesehen, das Tempo ist niedriger als gedacht. Und dann war ich leider zu vorsichtig. Ich habe mir vorgenommen, eine deutlich engere Linie im Steilhang zu fahren. Es ist mir überhaupt nicht gelungen. Ich bin immer wieder zu weit nach oben gezogen. Schade, aber jetzt versuche ich es nochmal im zweiten Durchgang.“ Dieser startet um 13.30 Uhr.