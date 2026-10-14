Federica Brignone macht nach ihrer erneuten Knie-OP Fortschritte. Demnächst möchte sie endlich wieder auf Ski stehen.

Federica Brignone muss auf ihr Weltcup-Comeback noch warten. Die italienische Skirennläuferin wird beim Saisonauftakt in Sölden am 24. Oktober nicht starten, arbeitet aber mit sichtbaren Fortschritten an der Rückkehr.

„Die Physiotherapie ist inzwischen weniger intensiv und ich kann mich wieder mit dem Athletiktraining beschäftigen. Ich mache jeden Tag Fortschritte“, erklärte Brignone der Tageszeitung Il Giornale.

Federica Brignone macht nach ihrer erneuten OP gute Fortschritte Federica Brignone macht nach ihrer erneuten OP gute Fortschritte © IMAGO/LaPresse

Die 36-Jährige hoffe, in ungefähr zwei Wochen erstmals wieder auf Ski stehen zu können. Bis zur gewohnten Belastbarkeit fehlt jedoch noch ein entscheidendes Stück: „Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht machen kann. Treppen können zum Problem werden, ich kann nicht laufen und Tennis ist weiterhin tabu.“

Brignone: „Ich möchte zunächst als Mensch gesund werden“

Die Athletin leidet noch immer unter den Folgen ihres schweren Sturzes aus dem April 2025 bei den italienischen Meisterschaften. Dabei hatte Brignone am linken Bein einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss erlitten. Trotz der schweren Verletzungen gewann sie bei den Olympischen Spielen im Februar Gold im Super-G und im Riesenslalom.

Im August hatte sich Brignone einer erneuten Operation unterzogen. Bei dem Eingriff am linken Knie wurden Metallteile entfernt. Einen konkreten Termin für die Rückkehr in den Weltcup kann die Olympiasiegerin noch nicht nennen. „Ich möchte zunächst als Mensch wieder gesund werden, bevor ich an meine Rückkehr als Athletin denke“, stellte Brignone klar.

Die Italienerin hatte zunächst eine komplette Saison 2026/27 im Blick, richtet ihre Planung nun aber am Heilungsverlauf aus. „Wenn es mir in den Speed-Disziplinen besser geht, könnte ich dort antreten. Und wenn die Schwünge gut funktionieren, kommt auch der Riesentorlauf infrage“, erklärte sie.

Der Ehrgeiz der 36-Jährigen bleibt ungebrochen: „Auch wenn ich schon alles gewonnen habe, liegt es einfach in meiner Natur, weiterhin dabei zu sein. Ich liebe es, schwierige Dinge zu meistern.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.