Achillessehnenriss: Ski-Star Kilde wieder schwer verletzt

Bereits 2024 verletzte sich der Norweger im schnellen Abfahrtsrennen in Wengen schwer am Unterschenkel und an der Schulter.

Der norwegische Alpin-Superstar Aleksander Aamodt Kilde hat sich erneut schwer verletzt. Wie der norwegische Skiverband am Donnerstag mitteilte, war der 34 Jahre alte Speed-Spezialist am Mittwoch während eines Abfahrtstrainings in Chile gestürzt und erlitt einen Riss der Achillessehne.

Der Verband machte keine Angaben zur Dauer seiner Ausfallzeit, der Winter 2026/27 könnte für Kilde allerdings schon vorbei sein, bevor er begonnen hat.

Der frühere Gesamtweltcupsieger und Verlobte der US-amerikanischen Spitzenläuferin Mikaela Shiffrin wird nun nach Innsbruck gebracht. Dort wird er sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen und anschließend gemeinsam mit seinem Ärzteteam die Behandlungsmöglichkeiten prüfen.

Bereits im Januar 2024 war Kilde im Abfahrtsrennen in Wengen/Schweiz schwer gestürzt und verletzte sich an Unterschenkel und Schulter. Nach mehreren Operationen und einer langen Reha kehrte Kilde erst Ende 2025 in den Weltcup zurück, musste jedoch auf die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina im Februar 2026 verzichten.

Insgesamt gewann Kilde 21 Weltcuprennen in den Disziplinen Abfahrt und Super-G und holte 2020 den Gesamtweltcup. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 holte er Silber und Bronze. Im Jahr darauf, bei den Weltmeisterschaften in Courchevel, gewann er zwei Silbermedaillen.