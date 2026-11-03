Deutsches Team für Biathlon-Spektakel auf Schalke fix

Das deutsche Aufgebot für die Biathlon World Team Challenge auf Schalke steht fest. Neben den Titelverteidigern geht ein weiteres olympiaerfahrenes Duo an den Start und will vor heimischer Kulisse um die Spitzenplätze kämpfen.

Das deutsche Team für die Biathlon World Team Challenge 2026 ist komplett. Vanessa Voigt und Philipp Nawrath starten am 30. Dezember auf Schalke als Team Germany 2. Das gab der Deutsche Skiverband am Dienstag bekannt.

Das Duo kennt das Event bereits bestens. Voigt und Nawrath gingen schon 2022 gemeinsam an den Start und belegten damals Rang fünf. Nun kehren beide mit reichlich Erfahrung und dem Rückenwind einer gemeinsamen Bronzemedaille aus der Mixed-Staffel bei den Olympischen Winterspielen von Antholz nach Gelsenkirchen zurück.

Daumen nach oben: Philipp Nawrath freut sich auf Schalke Daumen nach oben: Philipp Nawrath freut sich auf Schalke © picture-alliance/dpa/SID/Daniel Löb

Voigt verpasst Olympia-Einzelmedaille

Vor allem Nawrath blickt auf eine starke Saison zurück. Der 33-Jährige schloss den Gesamtweltcup als bester deutscher Biathlet auf Rang neun ab und feierte drei Podestplätze. Beim Weltcup-Finale am Holmenkollen lief er im Massenstart auf Platz zwei.

Auch Voigt überzeugte im vergangenen Winter. Nach einer schwierigen Vorsaison arbeitete sich die Thüringerin im Gesamtweltcup auf Rang 14 vor und gehörte erneut zu den treffsichersten Athletinnen im Feld. Bei den Olympischen Spielen verpasste sie im Einzel als Vierte nur knapp eine weitere Medaille.

DSV-Trainer traut Duo einiges zu

„Ich freue mich sehr, wieder auf Schalke dabei zu sein und gemeinsam mit Philipp an den Start zu gehen. Wir sind schon 2022 zusammengelaufen und wissen, wie wir uns als Team ergänzen“, sagte Voigt. Nawrath formulierte ebenfalls ambitionierte Ziele: „Natürlich wollen wir diesmal weiter nach vorne kommen und um das Podium kämpfen.“

DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler traut dem Duo viel zu. Mit Voigts Stärke am Schießstand und Nawraths läuferischen Qualitäten verfüge Deutschland über ein Team, das um Spitzenplätze kämpfen könne.

DEINE MEINUNG

Bereits seit September steht fest, dass Janina Hettich-Walz und Justus Strelow als Team Germany 1 in Gelsenkirchen antreten werden. Das deutsche Duo kehrt als Titelverteidiger zur World Team Challenge zurück.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.