Neben den öffentlich-rechtlichen Medien sichert sich auch Eurosport wieder die Übertragungsrechte für die großen Biathlon-Rennen.

Entscheidung gefallen! Die großen Biathlon-Wettbewerbe werden neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch weiterhin von Eurosport übertragen. Durch die Vertragsverlängerung mit der European Broadcasting Union (EBU) sind der Biathlon-Weltcup sowie die Weltmeisterschaften für „mindestens vier weitere Saisons“ beim Sport-TV-Sender zu sehen.

„Wintersport ist unsere Leidenschaft. Über Jahrzehnte hinweg haben wir umfassende Erfahrung darin aufgebaut, die ganze Vielfalt des Wintersports einem möglichst großen Publikum in ganz Europa zugänglich zu machen“, äußerte sich Trojan Paillot, SVP Rights, Syndication & Commercial Development bei Eurosport und TNT, in einer Stellungnahme.

Der Biathlon-Weltcup und die Weltmeisterschaften werden weiterhin bei Eurosport zu sehen sein Der Biathlon-Weltcup und die Weltmeisterschaften werden weiterhin bei Eurosport zu sehen sein © IMAGO/CEPix

„Umso mehr freuen wir uns, unsere Rolle als führender paneuropäischer Broadcaster für Biathlon fortzusetzen“. Biathlon sei ein faszinierender Sport und zähle während der Wintersaison zu Eurosports meistgesehenen Sportarten, so Paillot.

Mit Blick in die Zukunft hoffe Eurosport „mit unserem Biathlon-Angebot noch mehr Fans erreichen und gleichzeitig zur weiteren Entwicklung des Sports beitragen“ zu können.

Nicht nur Eurosport hat sich die TV-Rechte gesichert

Neben Eurosport werden die großen Biathlon-Rennen auch bei den öffentlich-rechtlichen Free-TV-Sendern ARD und ZDF zu sehen sein. Eine Vertragsverlängerung zwischen dem EBU und dem internationalen Biathlonverband (IBU) bis einschließlich zur Saison 2033/34 hatte diese zusätzliche Rechtevergabe gesichert.

Am 26. November feiert die anstehende Biathlon-Saison 2026/27 ihren Auftakt im finnischen Kontiolahti. Mit Ruhpolding im Januar und mit Oberhof im März werden in diesem Zuge insgesamt zwei Stopps in Deutschland eingelegt. Die Kultstrecke in Oberhof wartet dabei mit großen Veränderungen auf.