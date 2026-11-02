Frühere deutsche Biathletin Iva Moric trauert um ihre Mutter

Iva Moric trauert um ihre verstorbene Mutter. Die für Kroatien startende Biathletin teilte einen emotionalen Abschied.

Das frühere DSV-Talent Iva Moric trauert um seine Mutter. Die für Kroatien startende Biathletin teilte den Tod ihrer Mutter in einem emotionalen Beitrag bei Instagram mit. „Auf Wiedersehen, Mama. Am 28. Oktober um 9:08 Uhr ist meine wundervolle Mama an einen besseren Ort gegangen“, schrieb die 22-Jährige.

Morics Mutter war seit mehr als einem Jahrzehnt an Krebs erkrankt. Nun verlor sie den Kampf gegen die Krankheit. „Du warst alles für mich: mein Vorbild, meine Mama, meine beste Freundin, mein liebster Mensch auf der Welt – und jetzt bist du nicht mehr da“, schrieb Moric. Ihr Herz suche überall nach ihrer Mutter und werde es auch in den Momenten tun, auf die sich beide gemeinsam gefreut hätten.

Der Schicksalsschlag trifft Moric wenige Wochen vor dem Beginn der neuen Weltcup-Saison am 24. November. Die in Deutschland aufgewachsene Athletin war im Nachwuchs für den Deutschen Skiverband angetreten und gewann bei der Nachwuchs-WM drei Medaillen – zweimal Silber und einmal Bronze.

Nach gesundheitlich schwierigen Jahren wechselte sie zur vergangenen Saison den Verband und startet nun für Kroatien, das Heimatland ihrer Eltern. Für ihr neues Team lief Moric bereits im Weltcup, ihr Debüt gab sie in Ruhpolding – an jenem Ort, an dem sie aufgewachsen ist.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.