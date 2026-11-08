Franziska Preuß ist schwanger

Franziska Preuß und Simon Schempp haben die freudige Nachricht verkündet, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Deutschlands langjährige Top-Biathletin Franziska Preuß freut sich auf Nachwuchs!

Die zweimalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin von 2025 hat am Sonntagabend via Instagram verkündet, dass sie und Lebensgefährte Simon Schempp ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Franziska Preuß erwartet ihr erstes Baby

„Die Vorfreude könnte kaum größer sein!“, schrieb die 32-Jährige, die nach den Olympischen Spielen im vergangenen Winter ihre Karriere beendet hatte. Das Kind wird für den Februar erwartet, wie der beigefügte Hashtag „#februarbaby“ nahelegt.

Zahlreiche alte Weggefährtinnen und Weggefährten aus dem Biathlon meldeten sich in den Kommentaren bereits mit Glückwünschen – unter ihnen Lou Jeanmonnot, Martin Fourcade und Sebastian Samuelsson.

Preuß und der viermalige Weltmeister Schempp sind seit dem Winter 2015/16 liiert. Schempp hatte seine Karriere bereits im Jahr 2021 beendet.