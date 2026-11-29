Janina Hettich-Walz ist auf Rang 13 im Sprint die beste deutsche Biathletin beim Sprint in Kontiolahti. Julia Tannheimer gerät bereits vor dem Rennen in eine Stress-Situation.

Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des Weltcups im finnischen Kontiolahti eine Topplatzierung deutlich verpasst. Janina Hettich-Walz belegte im Sprint als beste Deutsche bei dichtem Schneetreiben den 13. Platz.

Der Sieg im Rennen über 7,5 km ging wie im Einzel an Elvira Öberg. Mit einem Schießfehler gewann die Schwedin vor Justine Braisaz-Bouchet (1) aus Frankreich und der überraschend starken Polin Kamila Zuk (0), die erstmals aufs Podium lief.

Janina Hettich-Walz haderte nach dem Sprint Janina Hettich-Walz haderte nach dem Sprint © picture-alliance/dpa/SID/Sven Hoppe

Biathlon: Hettich-Walz zeigt sich selbstkritisch

Hettich-Walz leistete sich einen Fehler. „Es war ein Schießen von der besseren Sorte, aber wenn es nach ganz vorne gehen soll, müssen schon alle Scheiben fallen“, sagte die 30-Jährige in der ARD. Zweitbeste DSV-Athletin war überraschend Julia Kink (2), die aber die Top 20 verpasste.

Die laufstarke Julia Tannheimer, der kurz vor dem Rennen der Schlagbolzen gebrochen war, vergab mit drei Fehlern eine bessere Platzierung und musste sich mit Position 25 begnügen. Auch Vanessa Voigt verfehlte zwei Scheiben und wurde nur 39.

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Biathlon: Nawrath verpasst Podium knapp

Zuvor hatte Philipp Nawrath im Sprint der Männer den undankbaren vierten Platz belegt, Justus Strelow wurde Fünfter. Der Sieg ging souverän an den fehlerfreien Gesamtweltcupsieger Eric Perrot vor Campbell Wright (USA) und Sebastian Samuelsson. Nawrath lag minimale 1,8 Sekunden hinter dem Schweden, Strelow fehlten 5,2 Sekunden. Beide Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) blieben fehlerfrei.

Strelow hatte schon im Einzel über 20 km und in der Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner Platz zwei belegt. Auch die deutsche Mixed-Staffel war am Samstag Dritte geworden.

Weiter geht es im Weltcup im österreichischen Hochfilzen. Von 4. bis 6. Dezember sind Sprintrennen, Verfolgung und Staffeln geplant.