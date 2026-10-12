Die deutsche Biathletin Julia Tannheimer gesteht, dass sie während der Saisonvorbereitung versucht, ihre Freunde und Familie nicht zu sehen.

Julia Tannheimer hat mit einer durchaus kuriosen Aussage für Aufsehen gesorgt. Die deutsche Biathletin befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die anstehende Biathlon-Saison. Dass diese Zeit auch Verzicht für die 21-Jährige bedeutet, stellte Tannheimer klar.

Auf die Frage, was das Härteste am Leben als Profi-Biathletin ist, antwortete die 21-Jährige im Gespräch mit dem Biathlon-Weltverband IBU offen und ehrlich: „Dass man immer Biathletin ist, nicht nur von morgens acht bis nachmittags um vier, sondern rund um die Uhr. Im Sommer muss ich nicht so viel auf meine Gesundheit achten.“

Die deutsche Biathletin Julia Tannheimer Die deutsche Biathletin Julia Tannheimer © IMAGO/Gabor Baumgarten

Dann gab sie zu: „Aber wenn der Herbst kommt, versuche ich, nicht zu viele Freunde zu treffen, vor allem wenn ich weiß, dass sie viel unterwegs sind und feiern gehen. Das ist vermutlich das Härteste, zu versuchen, gesund zu bleiben und Freunde oder Familie nicht zu sehen.“

Tannheimer feierte 2024 ihren einzigen Weltcupsieg

Im Januar 2024 hatte Tannheimer ihr Debüt im Biathlon-Weltcup gefeiert. Seitdem durfte sie über einen Weltcupsieg jubeln, als sie mit der Damen-Staffel im Dezember 2024 in Hochfilzen triumphierte. Seitdem wartet die Biathletin auf weitere Erfolge, bei den Olympischen Spielen 2026 blieb eine erhoffte Medaille aus.

In der vergangenen Saison landete Tannheimer im Gesamtweltcup auf Platz 23, in der neuen Saison will die 21-Jährige weiter angreifen: „Man muss ein Stück weit Perfektionistin sein, um auf dem Niveau antreten zu können. Wenn ich trainiere, versuche ich, alles zu geben. Ich hasse Einheiten, bei denen ich nicht ganz fit bin und nicht so viel geht, wie ich will. Ich versuche immer, das Bestmögliche aus den Einheiten herauszuholen.“

Los geht die Biathlon-Saison 2026/27 am 26. November im finnischen Kontiolahti. Die Damen starten am 27.11 mit einem Einzelrennen über 15 Kilometer.