Biathlon-Legenden Fischer und Rösch mit besonderem Comeback

Sven Fischer und Michael Rösch nehmen an einem Biathlon-Event teil. Bei den Binzer Bucht Biathlon Open sind sie Teil einer Prominenten-Staffel.

Sven Fischer und Michael Rösch haben ein besonderes Biathlon-Comeback gefeiert. Bei den Binzer Bucht Biathlon Open gingen sie im Rahmen der Prominenten-Staffel an den Start. Das berichtet xc-ski.de.

Bürgermeister Mario Kurowski und Unternehmer Frank Spaller übernahmen auf dem Steg die Schießeinlagen mit dem Lasergewehr, während Fischer und Rösch auf Skirollern die Laufrunden absolvierten. Die beiden Olympiasieger kombinierten volle Sprints mit Showeinlagen und sorgten damit für Stimmung bei den Zuschauern. Neben diesem Staffel-Rennen fanden auch Einzel- und Mixed-Wettbewerbe statt.

Ex-Biathlet sichert sich den Titel

Der ehemalige Biathlet Luca Dröge sicherte sich den Titel „Binzkönig 2026“. Auf dem City Course am Schmachtersee erreichte er die schnellste Gesamtzeit aus Lauf- und Schießzeit. Dröge, Fischer und Rösch setzten mit ihren Auftritten zugleich die Referenzzeiten für kommende Starter.

Bürgermeister Kurowski kündigte für den Sommer 2027 das Kings Race an, für das sich die besten Teilnehmer des Ganzjahres-Wettbewerbs qualifizieren können.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.