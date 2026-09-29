Neue IBU-Regel im Biathlon: Nur die Top 20 des Gesamtweltcups sind künftig automatisch für Weltcup-Massenstarts qualifiziert.

Bei den Massenstarts im Biathlon-Weltcup wird das Startfeld neu zusammengesetzt. Ab dem Winter 2026/2027 sind nur noch die besten 20 des Gesamtweltcups automatisch für die Rennen mit 30 Athletinnen und Athleten qualifiziert.

Die verbleibenden zehn Plätze gehen an jene Biathletinnen und Biathleten, die bei der jeweiligen Weltcupstation die meisten Punkte gesammelt haben und nicht in den Top 20 der Gesamtwertung stehen. Bisher waren die besten 25 des Gesamtklassements gesetzt, sodass nur fünf Startplätze über die Ergebnisse der laufenden Station vergeben wurden.

„Künftig nur noch Top 20 gesetzt“

Daniel Boehm, Sportdirektor der IBU, bestätigte die Neuregelung: „Künftig sind nur noch die Top 20 des Gesamtweltcups für den Massenstart gesetzt. Das Teilnehmerfeld wird mit den zehn punktbesten Athleten der jeweiligen Weltcupstation aufgefüllt, die nicht in den Top 20 der Gesamtwertung liegen.“

Vanessa Voigt ist eine der besten deutschen Biathletinnen Vanessa Voigt ist eine der besten deutschen Biathletinnen © IMAGO/Fotostand

Damit erhält die Form der unmittelbar vorangegangenen Rennen deutlich mehr Gewicht. Athletinnen und Athleten außerhalb der Gesamtweltcup-Spitze bekommen zugleich doppelt so viele Chancen auf einen Startplatz wie bislang. Den Anstoß für die Änderung gab das Athletenkomitee.

Betroffen sind die Massenstarts in Le Grand-Bornand, Antholz, Nove Mesto, Östersund und Oslo-Holmenkollen. Für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bleibt die Auswahl dagegen unverändert: Dort sind weiterhin die Top 15 des Gesamtweltcups vorqualifiziert.

Der Massenstart bleibt ein Rennen mit fünf Laufrunden und vier Schießeinlagen – zweimal liegend, zweimal stehend. Jeder Fehler zieht eine 150-Meter-Strafrunde nach sich.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.