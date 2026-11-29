Das deutsche Duo triumphiert im Parallel-Riesenslalom von Snow Ruyi.

Die Snowboarder Melanie Hochreiter (Bischofswiesen) und Stefan Baumeister (Aising-Pang) haben den Mixed-Team-Wettbewerb im Parallel-Riesenslalom im chinesischen Snow Ruyi gewonnen und Snowboard Germany den ersten Weltcupsieg der Saison beschert. Nach dem Auftakt im Einzelwettbewerb am Vortag, bei dem sowohl Hochreiter als auch Baumeister jeweils den zehnten Platz belegt hatten, krönten sie ihre starke Leistung im Finale mit einem Sieg gegen die Schweizer Kombination Xenia von Siebenthal/Gian Casanova.

„Die Verhältnisse waren richtig gut. Es tut einfach gut zu sehen, dass wir vorne mitfahren können, wenn alles passt“, sagte Hochreiter. Paul Marks, Sportlicher Leiter Race, freute sich über die „richtig starke Leistung“ und ergänzte: „Durch die olympische Wertigkeit ist der Teamwettbewerb längst kein Spaßrennen mehr, sondern eine wichtige Disziplin für uns. Umso schöner ist es, dass wir hier direkt zu Saisonbeginn zeigen konnten, dass wir auch im Team ganz vorne mitfahren können.“

Für das deutsche Race-Team geht es bereits am kommenden Wochenende in China weiter. In Mylin stehen zwei weitere Parallel-Riesenslaloms auf dem Weltcup-Programm.