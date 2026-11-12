Hase/Volodin vor Saisonstart: Neue Programme, große Ziele

Die Paarlauf-Weltmeister bestreiten bei Skate America ihren ersten Wettbewerb der Saison. Dabei präsentieren sie ihre neuen Programme.

Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin bestreiten am Wochenende beim Grand Prix Skate America in Everett ihren ersten Wettkampf der Saison – mit neuen Programmen. Für das deutsche Spitzenpaar, das die ersten beiden Wettbewerbe in Kanada und China ausgelassen hatte, ist es zugleich der erste wichtige Schritt auf dem Weg zum Grand-Prix-Finale im chinesischen Chongqing und ein Meilenstein in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2030, wo es nach Bronze in Mailand noch höher auf dem Treppchen gehen soll.

Im Kurzprogramm (Samstag, ab 5.50 Uhr MEZ) laufen Hase/Volodin zum Klassik-Elektro-Stück „1989“ und widmen sich dabei ihrer Heimat Berlin mit den Themen Mauerfall und Wiedervereinigung. Die Kür (Sonntag ab 5.34 Uhr MEZ) soll laut Deutscher Eislauf-Union eine moderne Neuinterpretation ihrer erfolgreichen „Vier Jahreszeiten“-Kür aus der Saison 2024/25 sein.

„Wir sind so bereit, wie man sein kann. Das Training lief in den letzten Wochen sehr gut und wir sind auf jeden Fall fit, um in die Saison zu starten und freuen uns auch, dass es endlich losgeht“, sagte die 27-jährige Hase. Das Ziel sei zunächst, „in den Wettkampfmodus reinzufinden, ein erstes Feedback zu den neuen Programmen zu bekommen und wieder das Adrenalin zu spüren.“

Auch der gebürtige Russe Volodin (27) blickt dem Saisonstart optimistisch entgegen: „Wir konnten unseren gesamten Trainingsplan vollständig umsetzen. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr darauf, endlich unsere Form im Wettkampf zu zeigen.“ Besonders das neue Kurzprogramm sei „sehr energiegeladen und emotional“.

DEINE MEINUNG

Nach Skate America folgt am letzten Novemberwochenende die NHK Trophy in Tokio. Mit zwei starken Ergebnissen wollen sich die viermaligen Grand-Prix-Sieger für das Finale der sechs weltbesten Paare vom 10. bis 13. Dezember in Chongqing qualifizieren. Zu den wichtigsten Konkurrenten in Everett zählen die US-Amerikaner Alisa Efimova/Misha Mitrofanov sowie die Schweizer Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart.

Im Männer-Wettbewerb beim Grand Prix im US-Bundesstaat Washington steigt auch der bei Olympia abgestürzte Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin (USA) in die Saison ein.