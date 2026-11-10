Die Bauarbeiten an der Kunsteisbahn am Königssee biegen auf die Zielgerade ein. Schon bald kann der Weltcup auf die Kultstrecke zurückkehren. Dies sorgt aber auch für Diskussionen.

Nach Jahren des Wartens kommt es endlich zur Rückkehr einer der deutschen Wintersport-Kultstätten. Die Bauarbeiten an der legendären Kunsteisbahn am Königssee neigen sich dem Ende zu.

Seit fünf Jahren fand am Königssee kein Weltcup-Rennen im Bob, Rodeln oder Skeleton statt. Doch jetzt kehrt mit den ersten Trainings und ersten Wettkämpfen endlich wieder Leben an die traditionsreiche Sportstätte zurück.

Die Kunsteisbahn am Königssee wurde 2021 komplett zerstört Die Kunsteisbahn am Königssee wurde 2021 komplett zerstört © IMAGO/Revierfoto

Die Bahn war im Sommer 2021 bei einem schweren Unwetter zu großen Teilen zerstört worden. Wasser, Schlamm und Geröll hatten den anliegenden Klingerbach überschwemmt und rissen große Teile der Anlage mit sich.

Das Ausmaß der Schäden war extrem. „Ich stand den Tränen nahe“, erinnerte sich Thomas Schwab, Chef des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD), beim Bayerischen Rundfunk. Anschließend sollte die Kunsteisbahn schnellstmöglich wieder aufgebaut werden, doch der Prozess zog sich deutlich länger als gedacht.

Eisbahn am Königssee: Erste Wiedereröffnung musste abgesagt werden

Denn eigentlich sollte der Weltcup schon in der vergangenen Saison auf die legendäre Eisbahn, auf der zahlreiche deutsche Legenden des Rodelns, Bobs und Skeletons zu Weltklasse-Athleten reiften, zurückkehren.

Doch eine TÜV-Überprüfung Anfang 2025 ergab, dass zusätzlich zu den bisher geplanten und größtenteils bereits abgeschlossenen Wiederaufbauarbeiten „die bestehende Kältemittelfernleitung im unteren Bahnbereich erneuert werden muss“.

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Die für die Saison 2025/2026 geplanten nationalen und internationalen Wettkämpfe am Königssee, darunter ein Rennrodel-Weltcup im Januar 2026 sowie das Bob- und Skeleton-Weltcupfinale Anfang März 2026, wurden abgesagt.

Große Kritik an Eisbahn im „geologischen Hochrisikogebiet“

Es war der negative Höhepunkt der Wiederaufbaumaßnahmen, die für viele Diskussionen gesorgt hatten. Denn während viele ehemalige Sportler und Funktionäre für eine schnelle Erneuerung der Bahn kämpften, kritisierten speziell Naturschützer die Planungen.

Stolze 58,5 Millionen Euro soll der Wiederaufbau gekostet haben. Dabei seien auch Maßnahmen getroffen worden, um die Bahn in Zukunft noch besser vor Hochwasser und den Folgen zu schützen. Eine große Geröllsperre soll Baumstämme und große Felsbrocken zurückhalten. Dahinter befindet sich ein Auffangbecken mit rund 7.000 Kubikmetern Fassungsvermögen.

Für den Bund Naturschutz in Bayern ein Unding: „Es ist als geologisches Hochrisikogebiet ausgewiesen. Da baut man normalerweise solche Anlagen nicht hinein“, kritisierte die Vorsitzende Rita Poser beim BR.

Bauchschmerzen lösen bei den Naturschützern auch die Ammoniaktanks für die Kühlung der Bahn aus. Die Anlage liegt unmittelbar am Königssee und grenzt an den Nationalpark Berchtesgaden.

Im März kommenden Jahres soll der Rodel-Weltcup dann zurück nach Königsee kommen, bevor 2028 mit der WM im Rennrodeln ein echtes Highlight ansteht. Profitieren soll davon auch der Tourismus. „Im Umkreis haben vor allem die Hoteliers gespürt, was für eine Strahlkraft die Bahn hat“, betonte Schwab. „Die Wertschöpfung und die Werbewirkung, die die Bilder von der Bahn in aller Welt erzielen, sind enorm.“

Zerstörte Bahn hat „dramatische Auswirkungen auf den Nachwuchs“

Den Bedenken der Umweltschützer stehen aber vor allem die zahlreichen Nachwuchssportler entgegen, die ohne die Bahn ihren Sport in Zukunft wohl kaum mehr betreiben könnten.

Die vielen Sportlerinnen und Sportler der Region mussten in den vergangenen fünf Jahren teilweise Hunderte Kilometer weit fahren, um trainieren zu können. Ein Umstand, den nicht alle in Kauf nahmen. Zahlreiche mögliche Talente blieben so auf der Strecke.

„Es hat dramatische Auswirkungen auf den Nachwuchs“, sagte Rodel-Legende Georg Hackl im BR. Schon vor der Zerstörung habe es nur wenige junge Sportler gegeben. Jetzt seien kaum neue Talente dazugekommen.

Rodel-Legende Georg Hackl erklärt die Bedeutung der Eisbahn am Königssee Rodel-Legende Georg Hackl erklärt die Bedeutung der Eisbahn am Königssee © IMAGO/Eibner

Immerhin in dieser Hinsicht gab es schon seit dem 2. November eine erste Verbesserung – denn seitdem sind Trainingseinheiten am Königssee wieder möglich.

„Das Wichtigste für mich ist, dass die Kinder wieder hierher zurückkommen“, hob auch Rodel-Altstar Felix Loch, der selbst auf der Bahn zum dreimaligen Olympiasieger geformt wurde, die Bedeutung für den Nachwuchs hervor.

Am 8. November fand mit der Deutschen Meisterschaft im Skeleton bereits der erste Wettkampf statt. Komplett fertig ist die Anlage laut BR aber noch nicht – und auch die offizielle Eröffnung lässt noch auf sich warten.

Söder eröffnet Kultstätte wieder

Diese ist für den 11. November angesetzt. Dann wird die Bahn mit der Deutschen Meisterschaft im Rennrodeln, zu der auch zahlreiche geladene Gäste erscheinen werden, offiziell feierlich wiedereröffnet. Vorab durfte bereits Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Kraus auf die Strecke. „Jetzt ist es nach fünf Jahren endlich wieder losgegangen. Zwischenzeitlich habe ich schon nicht mehr daran geglaubt“, sagte Lochner.

Der Rennrodel-Wettkampf am Mittwoch beginnt bereits um 8.30 Uhr. Um 10.30 Uhr wird die Siegerehrung durchgeführt, bevor dann der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Eröffnungsfeier einläutet.

Im Anschluss sollen die Ehrengäste selbst mit dem Bob durch den Eiskanal fahren – spätestens damit ist die Rückkehr einer deutschen Kultstätte dann endgültig perfekt.