Ziel Olympia: Eiskunstläuferin Gerke wechselt die Disziplin

Die 15-Jährige rechnet sich durch den Wechsel größere Chancen auf die Olympia-Teilnahme aus.

Eiskunstlauf-Talent Anna Gerke wechselt für den Traum von Olympia die Disziplin. Die 15-Jährige geht statt im Einzel künftig im Paarlauf aufs Eis, die zweifache deutsche Juniorenmeisterin erhofft sich dadurch größere Chancen auf eine Teilnahme an den Winterspielen.

„Im Leistungssport gibt es neben vielen schönen Momenten auch Entscheidungen und Situationen, die man sich anders gewünscht hätte. Manchmal eröffnen sich dadurch aber auch ganz unerwartet neue Wege. Als sich für mich kurzfristig die Möglichkeit ergab, das Paarlaufen auszuprobieren, habe ich mich entschieden, diese Chance zu nutzen“, erklärte Gerke.

Besonders spannend und herausfordernd findet Gerke das Laufen mit einem Partner. „Jeder bringt seine eigenen Stärken mit, und man muss lernen, diese miteinander zu verbinden. Ich finde es interessant zu sehen, was man als Team erreichen kann, wenn beide dasselbe Ziel haben und gemeinsam daran arbeiten“, sagte sie.

Mit ihrem Wechsel folgt Gerke zugleich der Strategie der Deutschen Eislauf-Union (DEU), gut ausgebildete Einzelläuferinnen und Einzelläufer für das Paarlaufen zu gewinnen und so langfristig internationale Erfolge zu ermöglichen.