Wellbrock übernimmt Amt bei Snowboard Germany

Die einstige Weltklasseschwimmerin, Olympiadritte von Tokio, wird zur Vizepräsidentin des Verbandes gewählt.

Vom Becken an die Piste: Die frühere Weltklasseschwimmerin Sarah Wellbrock wechselt in den Wintersport und übernimmt bei Snowboard Germany das Amt der Vizepräsidentin. Das gab der Verband nach den Präsidiumswahlen bekannt, bei denen der langjährige Präsident Michael Hölz einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde.

Wellbrock (32), unter ihrem Mädchennamen Köhler 2021 in Tokio Dritte über 1500 m Freistil, hat neben ihrer sportlichen Laufbahn ein Jurastudium absolviert. Seit Mai 2026 ist sie Vizepräsidentin Recht des Hessischen Schwimmverbandes.

Neben ihr wurde auch Petra Densborn neu ins Amt der Vizepräsidentin gewählt. Die bisherigen Vize Hans-Jürgen Niehaus, Herbert John und Konstantin Schad bleiben an Bord. Zusätzlich beschloss der Verbandstag eine Satzungsänderung: Künftig wird Snowboard Germany durch ein Vorstandsmodell geführt. Die gewählten ehrenamtlichen Mitglieder des Präsidiums werden in der Rolle eines Aufsichtsrates fungieren.

Die bisherigen Präsidiumsmitglieder und Direktoren Andreas Scheid (Sport) und Peter Bösl (Verbandsmanagement) sollen die Positionen der hauptamtlichen Vorstände übernehmen. Über die Bestellung entscheidet der Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung.

„Mit der Satzungsänderung schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und eine zeitgemäße Führungsstruktur für Snowboard Germany“, sagte Bösl: „Die Trennung zwischen strategischer Aufsicht durch das ehrenamtliche Präsidium und operativer Führung durch die hauptamtlichen Vorstände ermöglicht es uns, Entscheidungen effizienter zu treffen, Kompetenzen gezielt einzusetzen und die Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv voranzutreiben.“