Regeländerung im Skispringen beschlossen

Für die Saison 2026/27 gibt es im Skispringen einen Regelwandel. Dabei geht es um eine Veränderung der Startlisten.

Der Skisprung-Weltcup erhält ein neues System für die Startlisten. Künftig wird die Weltcup-Gesamtwertung nur noch für das Training und die Qualifikation am Freitag herangezogen. Der Samstag startet danach in umgekehrter Reihenfolge der Qualifikation: Bei den Männern eröffnet der 50. der Ausscheidung den ersten Durchgang, der Qualifikationssieger springt mit Startnummer eins als Letzter.

Für den Sonntag bildet das Resultat des Wettkampfs vom Samstag die Grundlage der Startliste. Diese Regel gilt in allen Weltcup-Wettbewerben mit Ausnahme der Vierschanzentournee und soll beim Grand-Prix-Finale in Klingenthal getestet werden.

Die FIS schraubt am System für die Startlisten Die FIS schraubt am System für die Startlisten © IMAGO/Newspix

Skispringen: Neues Format an gemeinsamen Weltcup-Wochenenden

An gemeinsamen Wochenenden von Frauen und Männern entfällt am Sonntag die Qualifikation. Startberechtigt sind dann die jeweils 50 besten Männer beziehungsweise 40 besten Frauen des Samstag-Wettkampfs. Meldet der Gastgeber seine nationale Gruppe nur für den Samstag, rücken für Sonntag die in der Freitagsqualifikation knapp gescheiterten Springerinnen und Springer nach. Das Format ist für die Saison 2026/27 in Titisee-Neustadt, Engelberg, Willingen und Oslo vorgesehen. Die offiziellen FIS-Kalender für die Weltcup-Saison 2026/27 sind bereits veröffentlicht.

Auch die Nationenquoten werden künftig nach der Wertigkeit des jeweiligen Wochenendes berechnet. Bei kombinierten Veranstaltungen und bei der Vierschanzentournee erhalten kleinere Teams weniger Startplätze als bei separaten Weltcups. Für die Frauen ist für die Saison 2026/27 erstmals ein entsprechendes Quotensystem geplant.

Zudem soll das Skifliegen der Frauen schrittweise ausgeweitet werden. Nach Wettbewerben in Vikersund und Planica ist ab der Saison 2027/28 der Einsatz auf allen aktiven Flugschanzen vorgesehen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.