Pius Paschke verpasst die deutsche Skisprung-Meisterschaft in Hinterzarten wegen Kniebeschwerden und legt eine Trainingspause ein. Für den Routinier im DSV-Team ist es der zweite Rückschlag in diesem Sommer.

Pius Paschke muss bei den deutschen Skisprung-Meisterschaften in Hinterzarten kurzfristig passen. Der 36-Jährige zog aus gesundheitlichen Gründen zurück. „Nach dem Montagstraining verspürte Pius Paschke leichte Beschwerden im rechten Knie. Nach Rücksprache mit Mannschaftsarzt Florian Porzig wurde entschieden, dass er nicht bei den Deutschen Meisterschaften im Schwarzwald starten wird“, teilte der Deutsche Skiverband mit.

Pius Paschke hat vor dem Saisonstart weiter Probleme Pius Paschke hat vor dem Saisonstart weiter Probleme © IMAGO/Nordphoto

Pius Paschke durchlebt unrunden Sommer

Eine gröbere Verletzung liegt offenbar nicht vor. Der Routinier soll nach einer einwöchigen Pause wieder voll trainieren. Für Paschke ist der Ausfall der nächste Rückschlag in der Saisonvorbereitung. Bereits im Juli hatte er sich bei einem Sturz am Bergisel in Innsbruck am linken Ellenbogen verletzt und mehrere Wochen auf Sprünge verzichten müssen.

Im Sommer-Grand-Prix war der sechsmalige Weltcupsieger nur in Courchevel am Start und belegte die Ränge 35 und 28. Die Deutschen Meisterschaften wären ein wichtiger Härtetest vor dem anstehenden Weltcup-Winter gewesen. Wettkampfpraxis kann Paschke nun nur noch beim abschließenden Sommer-Grand-Prix-Wochenende in Klingenthal (24. bis 26. Oktober) sammeln.

Paschke war in der Weltcup-Saison 2024/25 als Fünftplatzierter in der Gesamtwertung der beste DSV-Adler. Im fortgeschrittenen Skisprung-Alter gewann er mehrere Wettbewerbe. In der vergangenen Saison blieb er hinter den Erwartungen zurück.

Hoffmann und Freitag starten als Titelverteidiger

Auf der Rothausschanze (HS109) beginnen die Einzelentscheidungen am Freitag um 18:00 Uhr. Am Samstag folgt ab 12:00 Uhr der Teamwettbewerb. Die Einzeltitel aus dem Vorjahr verteidigen Selina Freitag und Felix Hoffmann. Während Freitag nach dem Rücktritt von Katharina Schmid auch in diesem Jahr die klare Favoritin ist, werden bei den Herren vor allem die beiden Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger heiß gehandelt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.