Philipp Raimund und Agnes Reisch gewinnen die deutschen Sommer-Meisterschaften in Hinterzarten vor Andreas Wellinger und Selina Freitag.

Philipp Raimund und Agnes Reisch haben sich in Hinterzarten seinen ersten deutschen Sommer-Meistertitel gesichert. Auf der Rothaus-Schanze HS109 entschied Raimund das enge Männer-Springen mit 255,9 Punkten für sich und setzte sich 2,7 Zähler vor Andreas Wellinger durch.

Bei den Frauen verteidigte Reisch ihre Führung aus dem ersten Durchgang und gewann mit 254,0 Punkten vor Selina Freitag. Die nationalen Titelkämpfe im Skispringen wurden vom 9. bis 11. Oktober ausgetragen.

Raimund dreht das Duell mit Wellinger

„Das war grundlegend echt solide. Im ersten Sprung habe ich ein bisschen Federn lassen, bin nicht mit dem richtigen Gefühl in den Tag gestartet. Aber dafür habe ich den zweiten dann richtig gut runtergebracht und einen sauberen Sprung gezeigt“, sagte Raimund.

„Dass es am Ende für den Sieg gereicht hat, macht mich sehr glücklich. Es ist eine große Ehre, zum ersten Mal im Einzel deutscher Meister zu werden“, erklärte er weiter und ergänzte mit Blick auf seine Teamkollegen: „Glückwunsch auch an Wellinger und Ben Bayer, die es bis zum Ende spannend gemacht haben.“

Wellinger hatte mit 106 Metern im ersten Durchgang noch die Führung übernommen, während Raimund mit 103 Metern als Dritter in das Finale ging.

Dann zeigte der Springer vom SC Oberstdorf 106 Meter – die Bestweite des zweiten Durchgangs – und zog noch am Olympiasieger vorbei. Wellinger landete bei 100,5 Metern und musste sich mit 253,2 Punkten mit Silber begnügen. Ben Bayer sicherte sich nach 106,5 und 101,5 Metern sowie 250,9 Punkten Bronze, Jannik Faißt verpasste als Vierter knapp das Podest.

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Reisch hält Freitag auf Distanz

Agnes Reisch legte mit 103 Metern den Grundstein für ihren ersten deutschen Einzelmeistertitel. Im Finale reichten ihr 99 Meter, um Selina Freitag, die auf 101 und 99,5 Meter kam, mit drei Punkten Vorsprung hinter sich zu lassen. Luisa Görlich sprang im zweiten Durchgang mit 102 Metern die größte Weite im Frauenfeld und holte mit 241,3 Punkten Bronze. Für Reisch war es nach ihrem Sieg beim Intercontinental Cup in Hinterzarten der nächste Erfolg auf der Heimatschanze.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.