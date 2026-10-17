Mikaela Shiffrin spricht im Podcast mit Kylie Kelce über ihre schwierige Suche nach bequemer Unterwäsche für Skirennen.

Mikaela Shiffrin hat im Ski-Weltcup praktisch alles gewonnen – bei einem ganz alltäglichen Problem sucht die US-Amerikanerin aber noch nach der passenden Lösung. In ihrem Podcast „What’s the Point“ sprach die 31-Jährige mit Kylie Kelce überraschend offen über Unterwäsche unter dem Rennanzug. „Warum Tangas? Ich bin ein großer Fan von Oma-Unterhosen“, sagte Shiffrin. Kelce war als Gast zum Auftakt der zweiten Podcast-Staffel dabei und steuerte ihre ganz andere Sicht bei.

Shiffrin sucht seit sechs Jahren

Kelce, früher selbst Feldhockeyspielerin, bevorzugt Tangas. Der Grund: Andere Modelle könnten unter der Kleidung sichtbare Linien hinterlassen. Shiffrin schilderte dagegen, dass sie noch immer nach bequemer und gut sitzender Unterwäsche suche. „Es ist schon ein sechs Jahre langer Prozess“, erklärte die Ski-Königin.

Mikaela Shiffrin ist eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen Mikaela Shiffrin ist eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen © IMAGO/SKATA

Der Tipp ihrer Gesprächspartnerin kam für Shiffrin offenbar zur rechten Zeit. „Das werde ich mir definitiv anschauen, denn ich brauche wirklich dringend Hilfe“, sagte sie. An ihrer Ausnahmestellung auf den Pisten ändert das ungewöhnliche Problem freilich nichts: Shiffrin hält bei 110 Weltcupsiegen den Rekord im alpinen Skisport. Dazu kommen acht Weltmeistertitel und drei Olympiasiege.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.