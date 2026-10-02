Marina Wallner erlebte eine Karriere mit so manchem Rückschlag - mit 26 Jahren musste die Ex-Skifahrerin abtreten. Nun verkündet sie süße Nachrichten.

Marina Wallner ist erstmals Mutter geworden. Die ehemalige deutsche Slalom-Spezialistin machte die Geburt ihres Kindes mit einem Instagram-Posting öffentlich und schrieb zu einem Foto: „Willkommen auf der Welt, kleines Wunder.“

Mit dem Beitrag teilte die frühere Weltcupfahrerin ihren besonderen Moment mit der Community. Auch Ehemann Florian Fischbacher freut sich über den Familienzuwachs. Seit der Hochzeit im Mai 2025 trägt Wallner den Nachnamen Fischbacher.

Wallner gehörte zum deutschen Olympia-Aufgebot

Auf der Piste hatte sich Wallner als technisch starke Fahrerin im deutschen Team etabliert. Ihre Stärken lagen im Slalom und Riesenslalom, wobei sie ihre besten Weltcup-Ergebnisse im Stangenwald ablieferte. Sie gehörte zum Olympia-Aufgebot und kam bei Weltmeisterschaften zum Einsatz.

Bei den Olympischen Spielen fuhr sie im Slalom und wurde mit dem DSV im Mannschaftswettbewerb Fünfte. Ihr bestes Weltcupresultat blieb Rang sieben im Slalom, insgesamt stehen 43 Einsätze im Weltcup in ihrer Bilanz.

Der Weg dorthin war von gesundheitlichen Rückschlägen geprägt. Zwei Kreuzbandrisse und weitere Verletzungen bremsten Wallner immer wieder, eine regelmäßige Trainings- und Rennplanung wurde dadurch zunehmend schwieriger. Nach ihrer Rückkehr in den Weltcup erkrankte sie zudem am Pfeifferschen Drüsenfieber. Mit 26 Jahren zog sie deshalb einen Schlussstrich unter ihre Karriere und begann eine Ausbildung zur Physiotherapeutin.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.