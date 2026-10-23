Lindsey Vonn bereitet sich auf die nächste Operation am linken Bein vor. Ein Weltcup-Comeback in dieser Saison ist ausgeschlossen.

Lindsey Vonn arbeitet trotz der schweren Folgen ihres Olympia-Sturzes konsequent an ihrer Rückkehr auf Ski. Die 42-Jährige teilte in den sozialen Medien mit, dass in zweieinhalb Wochen der nächste Eingriff am linken Bein anstehe.

Trainingsvideos zeigen die US-Amerikanerin im Kraftraum bei Kniebeugen und leichten Sprüngen. Vonn will vor der Operation so kräftig wie möglich sein, damit ihr für die anschließende Reha möglichst viel Muskulatur bleibt.

Lindsey Vonn bereitet sich auf ihre nächste OP vor Lindsey Vonn bereitet sich auf ihre nächste OP vor © IMAGO/ZUMA Press Wire

Für Ski-Superstar Lindsey Vonn steht die nächste Operation an

Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin hatte sich bei ihrem Sturz in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Norditalien einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen.

Mehrere Operationen waren nötig, die Rehabilitation ist langfristig angelegt. Dennoch steht Vonn im Aufgebot des US-Teams für die neue Saison.

U.S. Ski & Snowboard bestätigte ihre Nominierung und verwies auf die fortlaufende Genesung nach den Verletzungen bei den Spielen in Mailand und Cortina.

Wie sieht der Comeback-Plan für Vonn aus?

Ein Start im Weltcup dieses Winters gilt für die Speed-Spezialistin jedoch als praktisch ausgeschlossen. Der Saisonauftakt erfolgt bereits am Samstag mit dem Riesenslalom der Frauen in Sölden, einen Tag später gehen die Männer auf die Piste.

Vonn hatte im April erklärt, frühestens 2027/2028 wieder Rennen fahren zu können. Ihren Plan, noch einmal Ski zu fahren, bekräftigte sie nun – offen bleibt, ob sie anschließend auch wieder im Weltcup angreifen wird.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.