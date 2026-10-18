Katharina Liensberger steht nach ihrer schweren Knieverletzung wieder auf Skiern. Die Rennen beim Saisonauftakt kommen aber noch zu früh.

Katharina Liensberger hat auf dem Weg zurück in den Weltcup einen wichtigen Schritt gemacht: Die ÖSV-Technikspezialistin stand erstmals seit ihrer schweren Knieverletzung wieder auf Skiern. Die 29-Jährige zog in Sölden ihre ersten Schwünge im Schnee und teilte die emotionalen Bilder auf ihrer Homepage. „Es gibt Momente, die sich einfach unbeschreiblich anfühlen“, schrieb Liensberger.

Bei einem Trainingssturz Anfang Januar hatte sich die Vorarlbergerin am rechten Knie eine Schienbeinkopf-Fraktur sowie Risse von Meniskus und Innenband zugezogen. „Wieder Schnee unter den Füßen zu spüren, nach so langer Zeit endlich wieder auf den Ski zu stehen und die ersten Schwünge im Weiß zu ziehen – das bedeutet mir gerade unglaublich viel“, erklärte die Slalom-Weltcupsiegerin von 2020/21. Bis zu Fahrten durch die Tore und einem Start im Rennmodus sei es jedoch noch ein weiter Weg.

Liensberger schließt deshalb den Weltcup-Auftakt in Sölden und auch den Slalom in Levi aus. „Natürlich liegt noch ein Weg vor mir, bis ich wieder Rennen bestreiten kann. Es werden noch viele Schritte, Trainingstage und intensive Arbeit notwendig sein“, betonte die Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Sie wolle ihrem Körper die nötige Zeit für die vollständige Erholung geben und die Rückkehr „Schritt für Schritt, Tag für Tag“ angehen. Nach Levi steht im Weltcup-Kalender der Slalom in Gurgl an.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.