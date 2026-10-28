Die Männer und Frauen liegen nach den ersten beiden Spielen in Ostrava jeweils auf Tabellenplatz zwei.

Die deutschen Curling-Teams sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage in die EM-Vorrunde im tschechischen Ostrava gestartet. Die Männer um Skip Benjamin Kapp schlugen am Mittwoch Italien mit 7:4, mussten sich am Abend aber der Niederlande 3:6 geschlagen geben.

Für die Frauen um Sara Messenzehl gab es nach einem 5:3 über Lettland ein 2:4 gegen die Schweiz. Das Team Messenzehl ist zunächst Zweiter hinter der Schweiz, die am ersten Spieltag als einziger Starter in der Gruppe A zweimal siegreich war. Die Männer des Deutschen Curling Verbandes (DCV) stehen ebenfalls auf Rang zwei, Schottland (2:0) liegt vorn.

Die zwei besten Mannschaften jeder Sechser-Vorrundengruppe erreichen das Halbfinale. Die DCV-Frauen spielen am Donnerstag gegen Norwegen (9.30 Uhr), die Männer fordern Spitzenreiter Schottland (14.00).