Lucas Pinheiro Braathen gewinnt den Riesenslalom in Sölden. Freundin Isadora Cruz sorgt mit Tränen und Kuss für Emotionen.

Lucas Pinheiro Braathen hat den Riesenslalom zum Weltcup-Auftakt gewonnen – doch nach seinem starken Auftritt rückte plötzlich sein Privatleben in den Fokus.

Der Brasilianer setzte sich in Sölden in 1:44,72 Minuten vor Loïc Meillard und Marco Odermatt durch. Im Ziel warteten bereits sein Vater Bjørn und Freundin Isadora Cruz, die bei Braathens Triumph die Tränen nicht zurückhalten konnte.

Anschließend küsste Cruz ihren siegreichen Freund im Zielraum. TV-Kameras hielten die intime Szene fest und Viaplay-Reporter Tommy Barstein sprach Braathen danach darauf an. Das missfiel dem 26-Jährigen: „Genau diese Szenen waren eigentlich nicht dafür gedacht, dass… Das fand ich tatsächlich ein bisschen unfair von euch. Aber vielleicht hätte ich es besser wissen müssen.“

Braathen beruhigt sich schnell – Freundin aus dem Häuschen

Wenig später hatte sich Braathen wieder beruhigt. Auf Nachfrage von NRK sagte er lachend: „Wie gesagt, ich bin darin noch ein Neuling. Es war das erste Mal. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hoffe, dass es künftig nicht mehr ganz so viele solcher Bilder geben wird.“

Für Cruz war es der erste Besuch bei einem Rennen ihres Freundes. „Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass der Berg so groß und steil ist. Es mit eigenen Augen zu sehen, hat Gänsehaut ausgelöst. Gleichzeitig war es wunderschön, die Energie der Menschen und der Zuschauer zu erleben. Er verdient jede einzelne Sekunde davon“, sagte die Schauspielerin.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.