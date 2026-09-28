Schöne Neuigkeit aus der Welt des Wintersports: Ein Langlauf-Traumpaar gibt seine Verlobung bekannt.

Maja Dahlqvist und Kevin Bolger haben sich verlobt. Die schwedische Sprint-Spezialistin machte die Nachricht am Sonntagabend auf Instagram öffentlich und zeigte sich auf den Bildern mit dem US-Amerikaner sowie dem Verlobungsring. „Es wurde wirklich Zeit“, schrieb Dahlqvist zu den Aufnahmen des Paares.

Für die beiden Weltcup-Langläufer ist es der nächste große Schritt abseits der Loipe. Dahlqvist und Bolger hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht, nachdem sie sich während der Weltmeisterschaften in Oberstdorf nähergekommen waren. Seitdem gehört das Duo zu den bekanntesten Paaren im internationalen Skilanglauf.

Dahlqvist gewann zuletzt kleine Kristallkugel

Dahlqvist zählt im Sprint seit Jahren zur Weltspitze und sicherte sich zuletzt auch die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin. Bolger vertritt die USA auf der Weltcup-Bühne, war Olympiateilnehmer und machte vor allem im Sprint mit konstanten Ergebnissen auf sich aufmerksam.

Beide kennen damit den eng getakteten Alltag aus Trainingslagern, Reisen und Wettkämpfen aus eigener Erfahrung.

Die Verlobung verkündete Dahlqvist mit einem gemeinsamen Foto bei Sonnenuntergang. Zahlreiche Weggefährten aus der Langlauf-Szene reagierten in den sozialen Netzwerken mit Glückwünschen für das schwedisch-amerikanische Paar.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.