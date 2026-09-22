Volleyball-EM live: Deutschland – Polen im TV & Livestream

Schafft die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft den Sprung ins EM-Halbfinale? Der Glaube an die Sensation lebt. So verfolgen Sie Deutschland - Polen heute live im TV & Stream.

Vor 33 Jahren gelang der einzige Sieg bei einer Europameisterschaft, die vergangenen fünf Pflichtspiele gingen allesamt verloren – nein, auf Papier spricht wahrlich nicht viel für ein deutsches Volleyball-Märchen gegen den schier übermächtigen Titelverteidiger Polen.

Doch trotz der klaren Rollenverteilung gehen die DVV-Männer ohne Angst, dafür aber mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in ihren Viertelfinal-Showdown am Dienstag (18 Uhr) in Sofia mit der Nummer eins der Welt. Der Glaube an die große Sensation lebt.

Volleyball-EM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Polen

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„Wir werden als Außenseiter ins Spiel gehen, können befreit aufspielen, geben unser Bestes und schauen, was dann drin ist“, gab Außenangreifer Moritz Reichert die Marschroute für seine Mannschaft vor. Allen Beteiligten ist klar: Nur mit einer unglaublichen Willensleistung wie beim furiosen 3:2 im Achtelfinale gegen Bulgarien kann die Vorschlussrunde im Sehnsuchtsort Mailand erreicht werden. „Dann“, sagte Anton Brehme, „haben wir eine Chance.“

Volleyball-EM: Deutschland mit schmerzhaften Erinnerungen

Mit einem Coup gegen Polen wollen die Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nicht nur weiter von einer EM-Medaille träumen. Damit sollen auch die jüngsten, doch so schmerzhaften Erinnerungen an Viertelfinals bei internationalen Großereignissen überschrieben werden. 2024 scheiterte Deutschland bei den Sommerspielen in Paris in der Runde der letzten Acht auf dramatische Art und Weise gegen Gastgeber Frankreich. Bei Europameisterschaften flog das Team 2019 gegen Polen und zwei Jahre später gegen Italien jeweils sang- und klanglos mit 0:3 im Viertelfinale aus.

Die bislang letzte und einzige Medaille auf europäischer Bühne gewannen die deutschen Volleyballer 2017. Damals verlor die DVV-Auswahl erst im Endspiel gegen Russland und sicherte sich Silber. Neun Jahre später soll nun endlich Nachschlag folgen. Gegen die Bulgaren habe das Team „endlich gezeigt, was wir können und uns den Sieg verdient“, sagte Brehme. Mit Polen komme zwar nun „nicht gerade ein leichterer Gegner, es wird eher noch schwerer“, ergänzte Reichert: „Da wartet eine super schwere Aufgabe. Aber man hat gesehen, dass nichts unmöglich ist.“

Es wäre ein bemerkenswerter Erfolg für die Volleyball-Nationalmannschaft – und vor allem auch für Bundestrainer Massimo Botti. Der Italiener hatte erst Anfang des Jahres von Michal Winiarski übernommen, musste dann auch noch ohne Starspieler Georg Grozer in sein erstes großes Turnier gehen. Doch Botti und Deutschland, das scheint gut zu passen. Und macht Hoffnung für die Zeit nach der EM, schließlich bleiben die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles das große Ziel. Eine Sensation gegen Polen würde auf diesem Weg weiteren Auftrieb verleihen.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)