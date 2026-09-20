„Nichts unmöglich“: Volleyballer hoffen auf nächsten Coup

Die starke Aufholjagd gegen den Gastgeber gibt Selbstvertrauen. Nun wartet der Topfavorit.

Die deutschen Volleyballer ziehen aus dem dramatischen Achtelfinal-Sieg ganz viel Hoffnung auf einen Sensationscoup im EM-Viertelfinale. „Jetzt kommt mit Polen nicht gerade ein leichterer Gegner, es wird eher noch schwerer. Da wartet eine super schwere Aufgabe“, sagte Außenangreifer Moritz Reichert: „Aber man hat gesehen, dass nichts unmöglich ist.“ In der ersten K.o.-Runde drehte das Team von Bundestrainer Massimo Botti gegen Gastgeber Bulgarien ein 0:2 in Sätzen noch in einen 3:2-Sieg um.

Deutsche Volleyballer vor Polen-Prüfung

„Wir sind super stolz, dass wir das Spiel vor der Kulisse gewinnen konnten. 0:2 hinten zu sein und dann noch mit den Fans gegen sich, ist keine leichte Aufgabe und zeigt, wie gut wir als Team zusammenhalten“, führte Reichert aus. Die Mannschaft habe versucht „weiterzumachen“ und habe die „Chance im entscheidenden Moment“ ergriffen. „Wir sind einfach happy und auch ein bisschen platt. Wir werden den Sonntag nutzen zur Erholung und uns dann aufs nächste Spiel vorbereiten.“

Erstmals seit fünf Jahren stehen die deutschen Volleyballer bei einer EM in der Runde der besten acht Teams. Dort wartet am Dienstag mit dem Weltranglistenersten Polen die ultimative Prüfung. „Wir werden nicht mehr so viele Fans in der Halle gegen uns haben“, so Reichert: „Wir werden als Außenseiter ins Spiel gehen, können befreit aufspielen, geben unser Bestes und schauen, was dann drin ist.“

Gegen den Topfavoriten müsse das Team „so spielen“ wie gegen Bulgarien, „dann haben wir wieder eine Chance“, sagte Anton Brehme: „Das war unsere Energie, die wir auf den Platz bringen, jeder für jeden, wir sind wie eine Familie, wir haben uns das verdient.“