Deutschland im Achtelfinale!

Deutschland steht bei der Volleyball-Europameisterschaft im Achtelfinale. Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel geht es nun am Dienstag gegen Olympiasieger Frankreich um den Gruppensieg.

Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft das Achtelfinale erreicht. Mit dem 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21) gegen die Schweiz feierte das Team von Bundestrainer Massimo Botti in Cluj-Napoca/Rumänien den vierten Sieg im vierten Spiel und steht damit sicher unter den besten vier Teams der Gruppe D.

gegen den bislang ebenfalls makellosen Olympiasieger Frankreich geht es nun am Dienstag (19.00 Uhr/Sporteurope.tv) um den .

Ruben Schott ist mit Deutschland ins Achtelfinale eingezogen Ruben Schott ist mit Deutschland ins Achtelfinale eingezogen © IMAGO/Anadolu Agency

Volleyball-EM: Deutschland sichert Gruppensieg souverän

„Wenn du Erster in der Gruppe werden willst, musst du jeden schlagen. Wir haben vier Siege aus vier Spielen, das war unser Ziel. Jetzt wartet Frankreich“, sagte Zusteller Johannes Tille.

Die deutsche Auswahl um Kapitän Jan Zimmermann, die zuvor gegen die Türkei (3:1) und Lettland (3:0) überzeugt und sich gegen Co-Gastgeber Rumänien zu einem 3:2 gezittert hatte, ließ gegen die Eidgenossen über zwei Sätze nichts anbrennen, ehe sich im dritten Durchgang ein paar Nachlässigkeiten einschlichen. Botti rotierte mit Blick auf das Frankreich-Duell fleißig durch, Außenangreifer Tobias Brand war mit 25 Punkten letztlich bester Scorer.

Direkt-Ticket für Los Angeles winkt

Die letzten beiden Aufeinandertreffen mit den Franzosen hat das DVV-Team, das bei der EM auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss, in der Nations League mit 3:1 gewonnen. Die letzte Niederlage setzte es 2024 bei den Sommerspielen in Paris, als nach dem 2:3 im Viertelfinale gegen die späteren Goldmedaillengewinner Endstation war.

Bei der EM, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.