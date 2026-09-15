Nächster Erfolg für Deutschland

Die deutschen Volleyballer legen nach dem erfolgreichen EM-Auftakt mit einem souveränen Sieg nach.

Die deutschen Volleyballer haben ihren starken Start bei den Europameisterschaften bestätigt. Im zweiten Spiel der Gruppenphase setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti am Freitag nach einer hochsouveränen Leistung mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) im rumänischen Cluj-Napoca gegen Außenseiter Lettland durch, bereits zum Auftakt am Vortag hatte es ein 3:1 gegen die Türkei gegeben.

„Wir sind gut gestartet, aber Lettland hat mit viel Leidenschaft und Emotion gespielt“, sagte Außenangreifer Tobias Brand: „Für uns war es deshalb wichtig, ruhig und geduldig zu bleiben. Wir haben Druck gemacht und konnten die Sätze mit der Zeit für uns entscheiden. Natürlich müssen wir noch einen Schritt weitergehen, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Mittelblocker Anton Brehme war mit 11 Punkten im Duell mit den Letten, in der Weltrangliste nur auf Platz 46, bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Vor große Herausforderungen wurde die Botti-Mannschaft von dem Underdog jedoch nicht gestellt.

Das Team um Anton Brehme bestätigte den guten EM-Start Das Team um Anton Brehme bestätigte den guten EM-Start © picture alliance/dpa/SID/Julius Frick

Deutschland trifft am Samstag auf Gastgeber Rumänien

Auf dem Weg ins anvisierte Achtelfinale wartet in der Gruppe D am Samstag (19.00 Uhr/Sporteurope.TV) Gastgeber Rumänien auf das Team um Kapitän Jan Zimmermann, das bei der EM auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase, zunächst geht es in der Gruppe auch noch gegen Olympiasieger Frankreich und die Schweiz.

Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.