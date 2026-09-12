Deutsche Volleyballer gewinnen Krimi

Drittes Spiel, dritter Sieg - gegen den Co-Gastgeber wird es aber richtig eng.

Die deutschen Volleyballer haben bei den Europameisterschaften nach einem echten Krimi den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert und den nächsten großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Im Duell mit Co-Gastgeber Rumänien setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti in Cluj-Napoca 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13) durch und machte es dabei unnötig spannend. Erst nach 2:19 Stunden war der Sieg perfekt.

DVV-Team übersteht Leistungseinbruch

Die deutsche Auswahl, die zuvor gegen die Türkei (3:1) und Lettland (3:0) überzeugt hatte, rutschte nach dem verlorenen dritten Satz in ein Leistungsloch, rappelte sich im entscheidenden Durchgang trotz 5:7-Rückstand aber wieder auf. Außenangreifer Erik Röhrs war mit 23 Punktes bester Scorer des DVV-Teams.

Auf dem Weg in die K.o.-Runde wartet in der Gruppe D am Montag (17.00 Uhr/Sporteurope.tv) die Schweiz auf das Team um Kapitän Jan Zimmermann, das bei der EM auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase, zum Abschluss der Gruppenphase wartet Olympiasieger Frankreich.

Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.