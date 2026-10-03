Der Doublesieger sichert sich den ersten Titel der Saison.

Die Volleyballerinnen vom VfB Suhl haben sich den ersten Titel der Saison gesichert. Der Doublesieger setzte sich am Samstag vor 2000 Fans in Coburg mit 3:0 (26:24, 29:27, 25:23) gegen den Vize-Meister Dresdner SC durch. Nach dem Erfolg in der Bundesliga und dem Pokalsieg war es der dritte Triumph des Jahres für die Suhlerinnen.

Supercup-MVP Hartmann führt Suhl

„Es macht Spaß, mit der Mannschaft diesen Erfolg zu feiern und zu sehen, was wir jetzt schon können“, sagte Suhls Diagonalangreiferin Hannah Hartmann, die 14 Punkte erzielte und zum MVP des Supercups gewählt wurde. „Ich bin sehr stolz auf das Team, weil die Frauen heute gezeigt haben, dass wirklich nichts unmöglich ist, wenn man hart arbeitet“, sagte Coach Laszlo Hollosy: „Es war eine großartige Mannschaftsleistung, besonders gegen Dresden.“

Es sei „ein schwieriges Spiel“ für sein Team gewesen, sagte Dresdens Trainer Alexander Waibl: „Wir sind ganz gut reingekommen, aber hatten im ersten Satz fünf, sechs extrem knappe Situationen gegen uns. Im Endeffekt verlieren wir das Spiel im zweiten Satz.“

Am kommenden Samstag starten beide Mannschaften in die neue Saison der Volleyball Bundesliga (VBL). Suhl trifft zum Auftakt auf die Skurios Volleys Borken, Dresden spielt vor heimischem Publikum gegen Allianz MTV Stuttgart.