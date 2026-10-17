Der Branchenprimus siegt im ewigen Duell mit dem früheren Dominator aus Friedrichshafen.

Volleyball-Serienmeister Berlin Recycling Volleys hat das „ewige Duell“ mit dem VfB Friedrichshafen für sich entschieden und erneut das Finale des Ligacups erreicht. Die Hauptstädter besiegten in der Vorschlussrunde den langjährigen Rivalen vom Bodensee mit 3:1 (24:26, 25:16, 25:21, 26:24).

Anastasi peilt ersten Ligacup-Titel

Der Gegner im Endspiel von Hildesheim am Sonntag (18.00/Dyn) wird am Samstagabend zwischen Gastgeber Helios Grizzlys Giesen und Pokalsieger SVG Lüneburg ermittelt.

„Für mich ist der Ligacup kein Vorbereitungsturnier, sondern ganz klar der erste Titel“, hatte Andrea Anastasi, der neue Trainer der Volleys, im Vorfeld gesagt: „Wir werden dort keine Experimente machen und wollen gewinnen.“

Volleys jagen fünften Ligacup-Sieg

Zum fünften Mal findet das Kräftemessen vor dem Bundesliga-Saisonstart statt – und zum fünften Mal will der Branchenprimus als Sieger die Heimreise antreten. Seit Freitag und bis Sonntag messen sich die acht besten Teams der vergangenen VBL-Saison in Hildesheim.

Am Mittwoch kommender Woche starten die BR Volleys dann gegen die FT 1844 Freiburg in ihre Titelmission in der VBL, es soll die elfte Meisterschaft in Serie her.