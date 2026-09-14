DVV trauert um Georg Grozer senior

Der Verband trauert um den Vater von Starspieler Georg Grozer.

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) trauert um den ehemaligen Nationalspieler Georg Grozer senior. Der langjährige Bundesligaprofi und Vater von DVV-Spieler Georg Grozer (41) verstarb am vergangenen Samstag, zwei Tage vor seinem 62. Geburtstag. „Seine Erfolge als Spieler und sein langjähriges Wirken für den Volleyball werden in Erinnerung bleiben“, schrieb der DVV in seiner Pressemitteilung am Montag.

Weitere Informationen, etwa zur Todesursache, gab der Verband nicht preis. Der in Ungarn als György Grozer geborene Ex-Spieler lief insgesamt 19 Mal für Deutschland auf und nahm an den Europameisterschaften 1991 und 1995 teil. Auf Vereinsebene feierte er mit dem Moerser SC 1990 den Gewinn des CEV-Pokal, 1991 und 1993 den Sieg den DVV-Pokals und 1992 die deutsche Meisterschaft. Nach seiner sportlichen Karriere arbeitete er auch als Trainer.

Sohn Georg Grozer fehlt bei Volleyball-EM angeschlagen

Sein Sohn gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den prägenden Figuren im deutschen Volleyball, bei der aktuell laufenden Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien fehlt der Starangreifer angeschlagen.

Dessen Tochter Leana (19), die Enkelin von Georg Grozer senior, spielt seit 2023 ebenfalls für Deutschland und gilt als eines der größten Talente des Landes.