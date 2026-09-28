Nach einer komplizierten Anreise und 45-minütiger Verspätung gewinnt Pakistan 3:0 gegen Usbekistan.

Die Volleyballer aus Pakistan waren bei den Asienspielen in Japan für ihren nächsten Einsatz pünktlich an der Halle – doch leider war es die falsche. Vor dem Duell mit Usbekistan brachte der Busfahrer das Team nach Komaki, derweil wartete der Gegner in Okazaki. Erst mit 45-minütiger Verspätung konnte es losgehen, Pakistan gewann trotz der organisatorischen Panne 3:0.

Pakistan poltert: „Absolut unfair“

„Das ist ein weiteres Beispiel für das Missmanagement Japans bei den laufenden Asienspielen“, sagte Pakistans Kapitän Murad Jehan in einem Instagram-Video, das er im Bus aufnahm. „Wir haben ein sehr wichtiges Spiel, aber der Busfahrer weiß nicht, in welcher Halle wir spielen“, hieß es im Clip. Im dazugehörigen Text stand: „Peinliche Situation bei den Asienspielen 2026 in Japan. Absolut unfair.“

Rund um die Spiele in der Region Nagoya hatte es bereits zuvor Beschwerden gegeben. Sie betrafen die Unterkünfte und den Transportservice. Mannschaften berichteten, dass Busse zu falschen Zeiten oder gar nicht gekommen seien.